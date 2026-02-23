Kristályért vadult be a gyilkos – videón az unokatestvérét agyonverő férfi elfogása

Egy kocsmai találkozásból indult a végzetes konfliktus 2024 májusában. A gyilkos akkor támadt rá 17 éves unokatestvérére, amikor a közös drogvásárlásra induló fiatalok között vita alakult ki – írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.
A gyilkos kristály miatt esett neki a rokonának
Az ítélet szerint 2024. május 13-án a 21 éves, büntetett előéletű férfi egy kocsmában találkozott fiatalkorú rokonával. Megbeszélték, hogy átmennek a szomszéd településre kristályt vásárolni, ennek érdekében a sértett átadta a nála lévő kétezer forintot.
Útközben azonban összevesztek. A szóváltás tettlegességig fajult és a fiú meglökte a vádlott mellkasát, aki ököllel mellkason ütötte, majd arcon vágta.
Ezután a földről felvett fakaróval kétszer, nagy erővel fejbe ütötte rokonát, aki a földre rogyott.
Könyörtelen ütlegelés, majd kifosztás
A gyilkos ezután sem állt le.
A védekezésre képtelen fiúról levette a pólóját, azt a nyakára tekerte, és mintegy ötven méteren keresztül egy fa alá vonszolta. Ott tovább bántalmazta a már magatehetetlen sértettet.
Végül levetkőztette áldozatát, eltulajdonította ruháit és mobiltelefonját, majd azokat értékesítve kábítószert vásárolt magának. A bántalmazás következtében a 17 éves fiú a helyszínen életét vesztette.
A gyilkos elfogásáról videó is készült, amelyen látható, ahogy a rendőrök bilincsben vezetik el.
Életfogytiglan – az ügyészség nem engedne az ítéletből
A Nyíregyházi Törvényszék a férfit aljas célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, kifosztás és kábítószer birtoklás miatt – mint visszaesőt – életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.
Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért, míg védője eltérő tényállás és eltérő minősítés ügyében, másodsorban a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azonban közölte: az elsőfokú döntés törvényes és megalapozott. Álláspontjuk szerint a gyilkos rendkívüli embertelenséggel hajtotta végre tettét, így az életfogytiglan arányos és indokolt.
Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla hoz döntést.
