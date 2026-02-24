Nevetséges magyarázatot adott a női álruhára az RTL-vezér gyilkosa

Sok embert lesokkolt, amikor brutális gyilkosság áldozata lett az RTL egykori kommunikációs vezetője. Révész Zsuzsát kamasz lányának 18 éves volt barátja ölte meg különös kegyetlenséggel. Az RTL-vezér gyilkosa több tucatszor megszúrta áldozatát. A nő vérbe fagyott holttestére a saját autójában találtak rá a rózsadombi otthona előtt, még 2024 novemberében. A Fővárosi Főügyészség vádat emelt az ügyben, és fegyházbüntetés kiszabását kéri a most 20 éves férfival szemben. A vádhatóság szerint az elkövető előre megfontolt szándékkal, rendkívüli kegyetlenséggel ölte meg volt barátnője édesanyját. Közleményükből sok megdöbbentő dolog kiderült a fiatal támadóval kapcsolatban. Például az, hogy női álruhát találtak nála, amire érdekes magyarázatot adott a Blikk információi szerint.

Révész Zsuzsa, az RTL-vezér, akinek a gyilkosa hamarosan bíró elé állhat

Fotó: RTL

Barátnőjére is rátámadt az RTL-vezér gyilkosa

A vádiratból kiderül, hogy a fiatalok még kiskorúként kerültek kapcsolatba egymással, amelyet kezdettől fogva gyakori viták és szakítások jellemeztek: többször eltávolodtak egymástól, majd újra kibékültek. 2024. október 31-én Amszterdamból a német–holland határ közelében fekvő Wegbergbe utaztak, ahol a hivatásos labdarúgóként játszó fiú szállása volt.

A szálláshelyen heves vita alakult ki köztük, amely szakítással végződött. A lány felhívta az anyukáját, hogy jöjjön érte és vigye haza.

A gyanú szerint a férfi ekkor rátámadt a még kamasz barátnőjére.

A lány anyja – vagyis Révész Zsuzsa – a férjével együtt elindult a gyermekéért, majd autóval hazatértek Magyarországra.

A fiatal férfi hazarepült. 2024. november 2-án közölte a családjával, hogy pár napot Visegrádon tölt, de hazudott nekik. A szakítás miatt zaklatott lelkiállapotban volt, magához vett egy konyhakést, és Budapestre indult. A fővárosban két szobát bérelt ki, az egyikben megszállt.

Eközben női ruhákat, parókát és egy széles karimájú kalapot is beszerzett, amelyeket a szállásán tartott.

Napközben többször járt volt barátnője otthonának közelében, és aztán kora este visszatért. Ekkor már a kést is magával vitte. A bejárathoz közeli fás-bokros területen elbújt, így várt áldozataira. Az ügyészek szerint egyértelműen azért bujkált a bokorban, késsel a kezében, mert meg akarta ölni volt barátnőjét vagy az édesanyját.