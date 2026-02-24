Nevetséges magyarázatot adott a női álruhára az RTL-vezér gyilkosa

Sok embert lesokkolt, amikor brutális gyilkosság áldozata lett az RTL egykori kommunikációs vezetője. Révész Zsuzsát kamasz lányának 18 éves volt barátja ölte meg különös kegyetlenséggel. Az RTL-vezér gyilkosa több tucatszor megszúrta áldozatát. A nő vérbe fagyott holttestére a saját autójában találtak rá a rózsadombi otthona előtt, még 2024 novemberében. A Fővárosi Főügyészség vádat emelt az ügyben, és fegyházbüntetés kiszabását kéri a most 20 éves férfival szemben. A vádhatóság szerint az elkövető előre megfontolt szándékkal, rendkívüli kegyetlenséggel ölte meg volt barátnője édesanyját. Közleményükből sok megdöbbentő dolog kiderült a fiatal támadóval kapcsolatban. Például az, hogy női álruhát találtak nála, amire érdekes magyarázatot adott a Blikk információi szerint.
Barátnőjére is rátámadt az RTL-vezér gyilkosa
A vádiratból kiderül, hogy a fiatalok még kiskorúként kerültek kapcsolatba egymással, amelyet kezdettől fogva gyakori viták és szakítások jellemeztek: többször eltávolodtak egymástól, majd újra kibékültek. 2024. október 31-én Amszterdamból a német–holland határ közelében fekvő Wegbergbe utaztak, ahol a hivatásos labdarúgóként játszó fiú szállása volt.
A szálláshelyen heves vita alakult ki köztük, amely szakítással végződött. A lány felhívta az anyukáját, hogy jöjjön érte és vigye haza.
A gyanú szerint a férfi ekkor rátámadt a még kamasz barátnőjére.
A lány anyja – vagyis Révész Zsuzsa – a férjével együtt elindult a gyermekéért, majd autóval hazatértek Magyarországra.
A fiatal férfi hazarepült. 2024. november 2-án közölte a családjával, hogy pár napot Visegrádon tölt, de hazudott nekik. A szakítás miatt zaklatott lelkiállapotban volt, magához vett egy konyhakést, és Budapestre indult. A fővárosban két szobát bérelt ki, az egyikben megszállt.
Eközben női ruhákat, parókát és egy széles karimájú kalapot is beszerzett, amelyeket a szállásán tartott.
Napközben többször járt volt barátnője otthonának közelében, és aztán kora este visszatért. Ekkor már a kést is magával vitte. A bejárathoz közeli fás-bokros területen elbújt, így várt áldozataira. Az ügyészek szerint egyértelműen azért bujkált a bokorban, késsel a kezében, mert meg akarta ölni volt barátnőjét vagy az édesanyját.
Révész Zsuzsa aznap autóval érkezett haza.
A sors iróniája, hogy a rendőrségről jött, ahol feljelentést tett a gyilkosa ellen a külföldön történtek miatt.
A lesben álló egykori focista észrevette. A garázsbejáróhoz futott, majd rátámadt az autóban ülő Révész Zsuzsára. Többször, kitartóan szúrt a késsel, 43 sebet ejtett rajta, áldozata a helyszínen belehalt a sérüléseibe – áll a Fővárosi Főügyészség közleményében.
A támadás után a fiatal férfi elmenekült, személyes iratait útközben eldobta, a kést pedig az I. kerület egyik sűrűn benőtt területén rejtette el.
A rendőrök hamar beazonosították, ami után nagyszabású keresés indult, majd másnap Kisteleken elfogták.
Mire kellett a női álruha?
A Blikk értesülései szerint a férfi a vallomásában azt mondta: féltékennyé akarta tenni volt barátnőjét, amit úgy akart kivitelezni, hogy női ruhában elmegy az egyik ismerősével, egy nővel egy halloweeni buliba.
Ennél persze sokkal valószínűbb, hogy női ruhában akart elmenekülni az előre eltervezett gyilkosság után.
„A Fővárosi Főügyészség az indítványa alapján letartóztatásban lévő vádlottat előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg a vádiratában. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit határozott ideig tartó fegyházbüntetésre, emellett állapítsa meg, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Életfogytig tartó büntetés indítványozására azért nincs lehetőség, mert a férfi az elkövetéskor nem töltötte be a Büntető Törvénykönyv által megkívánt 20. életévét” – derül ki a közleményből.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.