Bestiális kivégzés Bécsben: ezt mondta a pszichiáter a magyar gyilkosról

A rendőröket 2024. szeptember 4-én riasztották egy bécsi lakáshoz, ahol egy idős nő holttestét találták meg. A gyilkos különös kegyetlenséggel végzett a 91 éves asszonnyal, majd a holttestet is meggyalázta. A Bors számolt be a megdöbbentő részletekről.

O. Róbert többszörös gyilkos, érzelmek nélkül öltee meg a 91 éves idős nőt

Fotó: rendőrség/Bors

A gyilkos brutális tette sokkolta Bécset

A nyomozás során kiderült,

hogy az idős asszonyt előbb megfojtották, majd a halott áldozatot többször megerőszakolták.

Ezután még ki is rabolta a gyilkosa és nyugodtan elhagyta a lakást. A rendőrök gyorsan azonosították az elkövetőt: a szlovákiai magyar O. Róbertet, aki nem először került szembe a törvénnyel. A férfi már korábban is követett el gyilkosságot, és hosszú éveket töltött börtönben.

Többszörös erőszakos múlt

A gyilkos már a kilencvenes években ölt szülőfalujában, Csákányházán, ahol

egy falubéli áldozatával végzett, majd a holttestét egy kútba dobta.

De szabadulása után sem hagyott fel az erőszakkal: 2007-ben újra gyilkolt. Ekkor egy nő volt az áldozata, akit meg is erőszakolt. A gyilkosság után kirabolta az áldozatát. Büntetése letöltése után Bécsben tengődött, ahol utcazenélésből és kisebb bűncselekményekből élt. Az osztrák hatóságok kiutasították az országból, de ez sem állította meg: visszatért, és újabb áldozat után nézett.

Napokig figyelte az áldozatát

A nyomozás feltárta, hogy a gyilkos előre megtervezte a támadást. Először egy középkorú nőt nézett ki magának, de ő kiszúrta, így újabb áldozatot kellett keresnie. Napokon át figyelte a környéket, majd egy éjszaka, akkor csapott le a védtelen nyugíjasra, amikor már aludt. Mint kiderült, a korábban kiszemelt nő szomszédságában lakott.

Áldozatát csókkal ébresztette, majd a sikítozó dédnagymamát egy párnával megfojtotta és csak azután erőszakolta meg a nekrofil férfi.

A támadás után nem menekült el azonnal. Még pihent is a lakásban, mielőtt elvette az áldozat értékeit. A férfi nem tudta megmagyarázni borzalmas tetteit, csak a sajnálatának adott hangot.

Ezt mondta a pszichiáter

A tárgyaláson Peter Hofmann igazságügyi pszichiáter megsemmisítő szakvéleményt ismertetett.

Elmondása szerint a gyilkos antiszociális személyiségzavarban szenved, empátiára képtelen, és rendkívül veszélyes. A szakértő hangsúlyozta: hiába mondta, nem érez valódi megbánást, áldozatait véletlenszerűen választja ki, és céljai eléréséhez bármikor alkalmazza az erőszakot.

A gyilkos jelenleg életfogytiglani szabadságvesztését tölti, pszichiátriai kezelés mellett, egy igazságügyi intézetben. Az ügy részleteiről a közelmúltban dokumentumfilm is készült, amelyben a szakértők és nyomozók a bestiális kivégzés körülményeit elemzik.