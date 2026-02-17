Újabb fordulat: hihetetlen dolgot tett a szolnoki gyilkosság elkövetője

Hírlevél
Holtan találtak egy idős férfit szolnoki otthonában február 16-án délután. A gyilkos nem maradt sokáig ismeretlen, a rendőrök 15 órán belül elfogták a 46 éves férfit, aki a kihallgatáson beismerte tettét.
A hatóságok február 16-án egy férfi holttestére bukkantak saját otthonában. Rövid időn belül megállapították, hogy az idős férfi gyilkosság áldozata lett. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a helyszíni vizsgálatot, amely gyors eredményt hozott: a feltételezett gyilkost őrizetbe vették – írta a Borsonline.hu.

15 órán belül elfogták a feltételezett szolnoki gyilkost
Fotó: Unsplash

Beismerő vallomást tett a gyilkos

A nyomozás szerint a gyilkosságot 10 óra 20 perc és 15 óra között követhették el. Az áldozatot egy ismerőse támadta meg, több éles eszközzel olyan súlyosan bántalmazta, hogy a férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök gyorsan azonosították a feltételezett gyilkost. 

A 46 éves, abonyi férfit mintegy 15 órán belül elfogták. A kihallgatáson beismerő vallomást tett, azt mondta, egy szóváltást követően ölte meg az idős férfit.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, a hatóságok pedig kezdeményezték letartóztatását. A nyomozás tovább folytatódik.

 

