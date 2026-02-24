Elképesztő, mi derült ki az RTL-vezér gyilkosáról

Az Origo írta meg elsőként, hogy 2024. november 2-án 18:50 perc körül Budapest II. kerületében egy 18 éves férfi rátámadt volt barátnőjének 51 éves édesanyjára. Révész Zsuzsa halt meg ezen a végzetes napon, aki 2017-ig az RTL Klub kommunikációs vezetője volt. A mentősök megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem lehetett megmenteni. Eközben az RTL-vezér gyilkosa elmenekült a helyszínről. A BRFK nyomozói hamar azonosították és hajtóvadászatot indítottak ellene. A Kistelek Rendőrkapitányság munkatársainak segítségével november 3-án 4 óra körül a rendőrök Kisteleken fogták el Sz. Tamást, aki ellen emberölés megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Az is hamar kiderült, hogy brutális módon megkéselte a nőt a férfi, akiről most sokkoló információk jutottak a Blikk birtokába.

Az RTL-vezér gyilkosáról elképesztő dolgok derültek ki

Fotó: Pixabay.com

Nőnek öltözve akart elmenekülni az RTL-vezér gyilkosa

A gyilkosság előtt vásárolt magának különböző női ruhákat, amivel az volt a szándéka, hogy a menekülése során felvegye a rejtőzködéshez. Eredetileg a szüleihez indult vonattal hazafelé, de Kisteleken leszállt, ahol egy barátjánál rövid ideig megszállt. A kezeit bekötözték, ellátták a sebeit, illetve enni is adtak neki. Végül ez lett a veszte, mert annyit elkotyogott, hogy megölt egy nőt, és miután a barátja látta, hogy valóban körözik, értesítette a rendőrséget"

– mondta el a bulvárlapnak a meg nem nevezett forrás.

Az igazságügyi elmeorvosi vizsgálat megállapította: bár nárcisztikus személyiségjegyeket mutat, a fiatal férfi nem számít elmebetegnek, teljesen beszámítható állapotban követte el a gyilkosságot, így felelősségre vonható. Ez azt jelenti, hogy hosszú fegyházbüntetés várhat rá. A szakértők azt is rögzítették, hogy az áldozat testét pontosan 43 késszúrás érte.

Emiatt a különös kegyetlenség ténye is megáll, ahogy az előre kiterveltség gyanúja is felmerül – részben azért, mert a meneküléshez szükséges ruhákat és a kést is előre beszerezte.

Révész Zsuzsa

Fotó: Linkedin

Sz. Tamás korábban egy holland negyedosztályú futballcsapatban játszott, ahová nem sokkal a tragédia előtt még együtt utazott el akkori barátnőjével.

Innen Luxemburgba mentek tovább, de a régóta viharos, konfliktusokkal teli kapcsolatuk ott ismét zátonyra futott.

A szülők végül hazahozták őket, majd a 17 éves lány édesanyja orvosi látleletet készíttetett a gyermekéről, és feljelentést tett a rendőrségen bántalmazás gyanújával.

Amikor később hazaértek, az asszony a lánya volt párjával találta szembe magát – a fiú ekkor késsel támadt rá, és végzett vele.

A tragédia előtt az ügyfelem és a barátnője külföldön kölcsönösen bántalmazták egymást. Legutoljára a lány szakított vele, neki pedig az volt a feltételezése, hogy megcsalta őt. Alapvetően erős férfi, de megviselték a történtek, amiket megbánt. Az elfogásakor egyébként hazafelé tartott vonattal a békési otthonába"

– mondta el a gyanúsított jogi képviselője, Hegedüs Dániel a Blikknek korábban.