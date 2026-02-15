A 61 késszúrás után 33 évvel később született ítélet a gyilkosság ügyében

A bíróságnak 33 évbe telt, mire megszületett az ítélet az 1993-as ügyben. A gyilkosság elkövetője végül beismerte tettét, és 45 év börtönbüntetésre ítélték – írja a Bors.

33 évvel a brutális gyilkosság után sikerült elítélni az elkövetőt

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Gyilkosság 61 késszúrással

Carmen Van Huss 1993. március 22-én meglátogatta nagymamáját a kórházban, majd hazavitte édesapját és hároméves öccsét, mielőtt visszatért volna saját lakásába. Szemtanúk este 20:30 körül nevetést és beszélgetést hallottak a lakásból.

Két órával később azonban már a fiatal nő kiabálását lehetett hallani: „Szállj le rólam!”

A fiatal nő menedzsere a Pizza Hut étteremből hívta fel az édesapját, miután nem érte el őt telefonon. Ekkor történt a hátborzongató felfedezés. A rendőrök szétszórt ruhákkal és felborult bútorokkal teli lakásba érkeztek. A boncolás megállapította, hogy az áldozat összesen 61 késszúrást szenvedett el.

Beismerés és ítélet 33 év után

Dana Jermaine Shepherd a múlt hónapban vallotta magát bűnösnek gyilkosság vádjában. Azért tette ezt, hogy az ügyészek ejtsék a fegyverrel és halálos erőszakkal elkövetett nemi erőszak vádját.

Ryan Mears ügyész az ítélet után úgy fogalmazott, hogy bár az idő múlása soha nem gyógyíthatja meg a család veszteségét, több mint 30 év után végre elítélték a gyilkost.

A család szerint semmi sem teheti jóvá a veszteséget, vagy törölheti el azt az igazságtalanságot, hogy az elkövető ilyen sokáig szabadon élt. A bíróság végül 45 év szabadságvesztésre ítélte a férfit.

