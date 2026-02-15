Felfoghatatlan: agyonverték, majd titokban eltemették volna a hároméves kisfiút

A 24 éves anya és élettársa csütörtök este nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd a férfi, – aki nem a gyermek biológiai apja – egy fémlapáttal esett neki a hároméves kisfiúnak. Olyan erővel bántalmazta, hogy a szerszám eltört a kezében. A gyanú szerint a pár nem akarta értesíteni a hatóságokat, hanem azt tervezték, hogy a gyermek holttestét a ház udvarán temetik el – számolt be a sokkoló gyilkosság részleteiről a Maszol.ro.

Kegyetlen gyilkosság Romániában / Fotó: illusztráció: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság

A tragédiát a gyilkos édesapja fedezte fel, aki másnap talált rá a gyermek holttestére.

Amikor reggel bementem, holtan találtam az ágyban. Közelebbről megnéztem, fekete volt a szája, sárgás foltok voltak az arcán, miközben ők a szoba másik részében aludtak. Mondtam nekik, hogy hívják a rendőrséget, intézkedjenek, de nem tudom, mi történt ezután”

– mondta el a férfi apja.

Ezt tervezték a gyilkosság után

Végül a szomszédok értesítették a hatóságokat, miután tudomást szereztek a gyermek haláláról. A szülők azzal védekeztek, nem tudták, hogy hívniuk kellett volna a rendőrséget, sőt azt fontolgatták, hogy a ház udvarán temetik el a kis holttestet.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a gyermek halálának pontos okát törvényszéki orvosszakértő fogja megállapítani.

