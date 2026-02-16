Mindenki végighallgathatta a kegyetlen szülőket a piricsei gyilkossági ügyben

A Nyíregyházi Törvényszéken lejátszott sokkoló telefonbeszélgetések rávilágítottak a Piricsén történt szörnyű tragédia részleteire, ahol a vád szerint egy anya vízbe fojtotta a saját lányát. A felvételek azért is megrázóak, mert a beszélgetés egyik résztvevője már nem él, így a minősített emberöléssel vádolt nő az egyedüli, aki felelhet a gyilkosságért – írta a Szon.hu.

Telefonbeszélgetéseket hallgattam meg a piricsei gyilkosság kapcsán

Fotó: MW-archív

Kegyetlen fürdőkádi gyilkosság

Mélyrehatóan vizsgálta a Nyíregyházi Törvényszék azt a 2022-es esetet, amelyben egy piricsei pár a vád szerint közösen végzett az asszony fogyatékkal élő lányával.

A bíróságon lejátszott telefonfelvételek alapján a pár igyekezett a történteket balesetnek feltüntetni, de a feltakarított vérnyomok és a kádba fojtás szándékosságra utal.

A tragédia után csak közel egy órával hívtak mentőt, a diszpécsernek pedig a nő kifejezetten megtiltotta a rendőrség értesítését.

A bűncselekmény után a pár egymást kezdte vádolni. A férfi tavaly októberi halálával az eljárás vele szemben megszűnt. A börtönben két sztrókot is kapott asszony most azzal védekezik, hogy nem volt bent a fürdőszobában, ugyanakkor a hívásokban utalt rá, hogy a "másodikat" már nem tudja magára vállalni az ujjlenyomatok miatt. Az asszony azt állítja, korábban csak azért hallgatott, mert a rokonai ezt kérték tőle, a szabadulás ígéretének fejében. A gyilkosság ügyében a végső döntés még várat magára.