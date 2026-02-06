Kivégzés egy osztrák parkolóban: a magyar szakács közelről fejbe lőtte volt élettársát

Hírlevél
Egy brutális gyilkoság ügyében döntött csütörtökön a salzburgi bíróság. Egy magyar férfi, P. Krisztián 2024 májusában közelről fejbe lőtte volt élettársát egy pinzgaui parkolóban, a gyilkosság szemtanúja az áldozat barátnője volt. Az elkövető ezután Hollandiába menekült, ám a hatóságok hamar elfogták.
Élete végéig börtönben maradhat egy 33 éves magyar férfi, P. Krisztián Ausztriában, amiért brutális kegyetlenséggel megölte élettársát – döntött csütörtökön a salzburgi esküdtbíróság. A testület bizonyítottnak látta, hogy a férfi a Salzburg tartományi Pinzgauban található Maria Alm egyik parkolójában fejbe lőtte élettársát, egy 34 éves német nőt – adta hírül a Vaol.hu. A férfi bevallotta a gyilkosság elkövetését.

Gyilkosság a parkolóban: P. Krisztián közelről fejbe lőtte volt élettársát 2025 májusában, majd Hollandiába menekült
Fotó: ORF

Gyilkosság a parkolóban

A szakács végzettségű férfi 2019 óta élt Ausztriában, ahol a vendéglátásban dolgozott. Itt ismerkedett meg a német nővel 2024 februárjában, aki azonban 2024 őszén szakított a férfival. 2025. május 3-án személyes tárgyak átadása miatt találkoztak, a német hölgyet barátnője vitte a helyszínre. A sofőr az autó visszapillantójából figyelte a találkozót, majd szemtanúja volt a kivégzésnek, ami után azonnal értesítette a rendőrséget.  A tettest néhány nap múlva Hollandiában fogták el.

A büntetlen előéletű magyar férfi beismerő vallomást tett a bíróságon, a fegyverről pedig azt mondta: önvédelem miatt szerezte be, mert korábban már dolga volt „rossz emberekkel”.

A férfi a bíróság előtt elmondta, sajnálja a történteket. A helyszínen hirtelen támadt fel benne a gyilkosság gondolata a „saját védelmében”. Kezdetben azzal védekezett, hogy pszichológiai problémái vannak, ám ezt később a szakértők nem igazolták.
Az elkövető és védője fellebbezést jelentett be az ítélet ellen.

 

