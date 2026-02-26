Csákánynyéllel mészárolt a féltékeny eperjeskei gyilkos

A 2024 júliusában elkövetett kegyetlen bűncselekmény helyszínére közmunkások találtak rá, miután az áldozatok nem jelentek meg a munkahelyükön. Sokkoló látvány fogadta őket: egy férfi élettelenül feküdt a földön, a súlyosan bántalmazott asszonyról csak később derült ki, hogy túlélte a támadást. A brutális gyilkosság vádlottja a bíróság előtt azt mondta, még mindig szerelmes a barátnőjébe, akit megtámadott a vendégével együtt – írta a Szon.hu.

Nem szabadulhat az eperjeskei gyilkos

Fotó: archív / rendőrség

Életfogytiglant kapott a féltékeny eperjeskei gyilkos

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta annak a 64 éves férfinak az ügyében, aki 2024. július 15-én a késő este elképesztő kegyetlenséggel támadt rá barátnőjére és annak vendégére Eperjeskén. A vád szerint képtelen volt elviselni a féltékenységet, ezért egy csákánynyelet magához véve az udvaron várt, majd a nyitott ajtón keresztül berontott be és szó szerint lerohanta áldozatait. Azonnal ütni kezdte a fotelben ülő, védekezésre képtelen, részeg férfit, de a menekülni próbáló nőt sem kímélte.

A támadás következtében a férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe, a nő életét pedig a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

A tettes a bűncselekmény után hazasétált és megpróbálta eltüntetni a nyomokat: elégette véres ruháit és a gyilkos eszközt, a szerszámnyelet is, de hiába. A nyomozók órákon belül azonosították és elfogták. A Nyíregyházi Törvényszék első fokon különös kegyetlenséggel, több ember és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogylegkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

Bár a gyilkos és védője enyhítésért fellebbezett – a férfi a bíróság előtt még mindig szerelméről biztosította áldozatát –, az ügyészség szerint a büntetés tettarányos és indokolt.

A végső szót az ügyben a Debreceni Ítélőtábla mondja majd ki.

Mindeközben bilincsben vitték el a rendőrök azt a soproni gyrosost, aki a gyanú szerint egyvita hevében késsel támadt rá az egyik vendégére.