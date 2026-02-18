Agyonverte és magára hagyta a gyilkosa, két napon át haldoklott egy nő Nyíregyházán

Felfoghatatlan kegyetlenséggel végzett párjával M. Z., aki alig két hónappal azután támadt rá áldozatára, hogy az rendőrségi feljelentést tett ellene. A vád szerint a férfi a nyíregyházi lakásukban verte agyon a 40. születésnapja előtt álló nőt, majd sorsára hagyta. A tragédiát fokozza, hogy a lakásban tartózkodott a férfi öt kisunokája is, akik csaknem egy teljes napon át voltak kénytelenek egy fedél alatt maradni az áldozattal, mielőtt kiderült volna a brutális gyilkosság – írta a Szon.hu.

Agyonverte és napokig magára hagyta a kegyetlen gyilkos

Fotó: Szon.hu

A házáért követte el a gyilkosságot

A harmonikusnak induló kapcsolat mögött valójában egy hidegvérrel megtervezett és végrehajtott gyilkosság lehetősége rajzolódik ki a bírósági vádiratból. A nyíregyházi Huszár-telepen élő M. Z. a vád szerint nemcsak rendszeresen bántalmazta élettársát, hanem módszeresen el is szigetelte őt a külvilágtól:

volt, hogy húsklopfolóval ütötte, majd napokra a lakásba zárta és a telefonját is összetörte, hogy esélye se legyen menekülni.

A tragédia baljós árnyai már hónapokkal a végzetes januári nap előtt megjelentek. Az áldozat édesanyja a tárgyaláson zokogva idézte fel lánya utolsó, segélykérő szavait:

Anya, meg fog ölni”

– kiabálta a telefonba a nő, aki már akkor érezte, hogy a 40. születésnapját nem fogja megélni. A hatóságok szerint a brutalitás hátterében anyagi érdekek állnak, a férfi ugyanis az asszony nyírteleki házát próbálta mindenáron megszerezni.

Bár a gyilkos sajnálta a történeteket, de tagadta az előre kitervelt szándékot,

a brutális valóságot az öt kisunoka fedezte fel, akik az iskolából hazaérve az ágyon fekve találták meg a nőt, de felébreszteni már nem tudták.

Mivel a férfi az ügyészség szerint különös kegyetlenséggel végzett párjával, a kezdeti, enyhébb minősítés helyett immár életfogytig tartó szabadságvesztéssel néz szembe a kegyetlen gyilkosság elkövetője.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.