Ez a gyilkos most is köztünk járkál

Veszélyes bűnöző ellen adott ki elfogatóparancsot a Budapest Környéki Törvényszék BV csoport. A gyilkosság elkövetőjét – Horváth István Gyulát – 2023. szeptember 20-a óta üldözi a rendőrség, de ezidáig még nem akadtak a nyomára – részleteket a Police.hu közölt.

Gyilkosság miatt körözik Horváth István Gyulát Fotó: Police.hu

Gyilkosság vádlottja lépett meg a rendőrök elől

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfit emberölés miatt ítélték el, a bv. bíró pedig elfogatóparancsot adott ki ellene. A határozat alapján a Budapest Környéki Törvényszék rendelte el az intézkedést. A körözési eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

A rendőrök arra kérnek mindenkit, aki látja valahol ezt a férfit a kép alapján vagy tud arról, hol lehet, haladéktalanul értesítse őket.

A bejelentését az alábbi címen, illetve telefonszámon teheti meg:

1146 BUDAPEST, HUNGÁRIA KRT. 179-187. Tel: 18856023

Körözési információk

Körözés oka: BV BÍRÓ ELFOGATÓPARANCSA (BE. 119. § (1) BEKEZDÉS, BVTV.19.§ (1) BEK.)

Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése: EMBERÖLÉS - BTK 160.§

Körözés elrendelésének időpontja: 2023-09-20

Körözést elrendelő szerv: BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK BV. CSOPORT

Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 30.SZV.1607/2021/14

Körözési eljárást lefolytató szerv: PEST VÁRMEGYEI RFK BŰNÜGYI OSZTÁLY

Körözési eljárás határozat száma, eljárás iktatószáma: 13000-157/2/2024.KÖR.

