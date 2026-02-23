Jézusra és az angyalokra hivatkozott a somogyi gyilkos, aki halálra verte apósát

Somogyban egy családi vita gyilkosságba torkollott. Az áldozat veje berúgta az üvegajtót, majd az udvaron földre vitte idős apósát, és kegyetlenül bántalmazta. Az ütésektől a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban belehalt sebesüléseibe. A Pécsi Ítélőtábla jogerősen elítélte a támadót, aki évekre rács mögé kerül – írta a Borsonline.hu.

Gyilkosság miatt jogerősen elítélték azt a somogyi férfit, aki halálra verte apósát (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Angyalokról és Jézusról hallucinált a gyilkosság előtt

A bíróságon a tettes zavartan beszélt, saját vallomása szerint nem bírta elviselni, hogy az após folyamatosan italozik és kritizálja a lányát. Elmondta, hogy a gyilkosság előtti éjszakán álmatlan volt, és különös látomásai támadtak:

Éjszakánként képzelődtem mindenféléről. Mintha angyalok vagy Jézus, vagy valamilyen égbéli lények jelentek volna meg előttem

- mondta el a férfi a bíróságon, akit első fokon tíz év börtönbüntetésre ítélték. Ügyvédje enyhítésért és a minősítés módosításáért fellebbezett, de a Pécsi Ítélőtábla másodfokon helybenhagyta az ítéletet. A férfi különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tíz év fegyházat és tíz év közügyektől eltiltást kapott.