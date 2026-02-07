A II. világháború utáni Magyarország még csak éldezett a traumákból 1947-ben és '48-ban: csiga lassúsággal megkezdődött az ország újjáépítése, ugyanakkor a táj és az emberek is viselték még a világégés testi és lelki sebeit. Ez utóbbi jól látszik a korszakban elkövetett véres gyilkosságokból, amelyek közül most kettőt mutatunk be a Szon.hu visszaemlékezése nyomán.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye múltjának leghírhedtebb gyilkosságai még ma is megrázzák a helyieket

Kegyetlen gyilkosság, lakkbőrönddel, szánkón menekült a tettes

1947 februárjában Tiszaladány közelében egy, a nádban fekvő, baltával összezúzott arcú és tarkón lőtt férfi holttestére bukkantak a helyi gazdák. A későbbi vizsgálatok szerint az áldozat B. F., egy szintén tiszalöki gazda volt, aki négy nappal korábban tűnt el otthonából kétlovas szánkóján.

A tettes nemcsak az életét oltotta ki, hanem elrabolta a férfi szánkóját is, amelynek nyomát a későbbi hóesés teljesen eltüntette.

A hatóságok csak hetek múltán jutottak nyomra. A tanúk elmondták, a Tiszaladányból kivezető úton vérnyomok vezették el őket a nádasba, ahol náddal betakarva megtalálták a szétroncsolt fejű holttestet. Feltették a szánkóra és visszaszállítottak Tiszaladányba. A kihallgatások során a nyomozók az egész környék lakosságát megszólaltatták, míg végül sikerült körülírniuk a tettes küllemét:

25–30 év közötti,

fekete haj,

barna szem,

kerek arc.

Ruházata pedig:

fekete báránybőrsapka,

sötét mikádókabát,

khaki katonai lovaglónadrág,

birgerli csizma.

A szánkón egy nagy, fekete lakkbőrönd is volt a férfi mellett. A rendőrség körözést adott ki, ám a későbbi sajtóhírekből nem derült ki, hogy valaha is megtalálták volna a gyilkost.

A gazdag koldusasszony tragédiája

1948 januárjában Nyírbátor határában borzalmas jelenet tárult a rendőrök szeme elé, egy női holttestet találtak, aki szinte felismerhetetlenné vertek. A koponya a törzstől külön, a földre gurulva, az arc bőrét szinte teljesen lehúzták, a testet hatalmas késekkel feldarabolták. A rendőrök azonban óriási bravúrral beazonosították az áldozatot, aki D. B.-né, egy 68 éves nyírbátori asszony volt.

A tettesek, a nyíbátori V. S. és négy társa, a helyszínen próbálták eltüntetni a bizonyítékokat, amikor a rendőrök lecsaptak rájuk. Házkutatások során véres késeket, kabátot és az elrabolt ékszereket is megtalálták, köztük a gyilkos által elvitt gyűrűt az áldozat ujjával együtt. Az öt férfi a nyírbátori rendőrségen beismerő vallomást tettek, miszerint előre eltervezték az idős asszony megölését és kifosztását, mert koldulásból meggazdagodott a hosszú évek alatt, de később ezt a vallomást megpróbálták visszavonni és más információkkal összezavarni a rendőröket. Az elkövetők további sorsáról nincsenek feljegyzések, de az érvényben levő statárium miatt vélhetően a legsúlyosabb büntetést kapták a szörnyű tettért.