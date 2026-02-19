Vérbe fagyva találta meg édesanyját a kisfiú, amikor előjött a szekrényből

A vád szerint tavaly áprilisban Zuglóban egy 34 éves férfi, C. Károly megölte élettársát, Zsanettet. A gyilkosság idején a nő 9 éves kisfia, Dominik is otthon tartózkodott. A bíróságon csütörtökön folytatódott az ügy tárgyalása tanúvallomásokkal – írta a Borsonline.hu.

C. Károlyt a zuglói gyilkosság ügyében bilincsben vezették a tárgyalóterembe

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Egymásnak estek a felek a zuglói gyilkosság tárgyalásán

Dominik apját, F. Viktort is meghallgatták a tárgyaláson és a hallgatóság előtt került sor a két férfi szembesítésére. Viktor elmesélte, hogy bár régen külön váltak a kisfiú anyjával, gyakran tapasztalta, hogy a pár összetűzései hevesek voltak. A tragédia napján Dominik sírva hívta fel őt telefonon.

Borzasztóan sírt a fiam, azt mondta, hogy anyát nagyon megverte Károly. Mondta, hogy anya nyaka piros és nem ver a szíve. Nem jutott eszébe a segélyhívó száma, így hívtam én

– idézte fel az apa.

A fiú elmondta, hogy a veszekedés tánccal kezdődött, majd Károly véletlenül megütötte őt, ami miatt Zsanett dühbe gurult. A dulakodás során a férfi bezárta a szekrénybe Dominikot, a gyermek csak később jött elő, amikor a lakás már csendes volt. A fiú édesapja szerint Károlynak korábban is voltak hasonló esetei és az interneten magát „démoni szociopatának” nevezte.

C. Károlyt (jobb oldalon) és F. Viktort (bal oldalon) bilincsben vezették be a tárgyalóterembe

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

A tanúk meghallgatása során a vita odáig fajult, hogy Viktor a tetteivel szembesítette Károlyt:

Ha nem bántalmaztad, akkor mitől, egy csirkecsonttól fulladt meg?

Károly és édesanyja is tagadja a vádakat. A nő a folyosón csupán annyit mondott:

A fiam nem ölt!

A bírósági tárgyalás végén az asszony néhány percet beszélhetett a fiával, majd Károlyt visszavitték a börtönbe.

A per folytatása egy hónap múlva várható.

Ahogy Zuglóban, úgy Veszprém vármegyében is egy vita torkollott tragédiába. Ott egy villanybojlerből adódó apró konfliktus vezetett halálos következményekhez.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x