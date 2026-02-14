Kifosztották és a fagyban hagyták ismerősüket, iszonyú büntetés elé néznek

Egy baráti találkozónak induló este majdnem halállal végződött Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A gyilkossági kísérlet miatt első fokon már ítélet született, ahogy arról korábban az Origo is beszámolt. A szigorú verdikt ellenére az ügyészség azonban még durvább büntetést kér.
Gyilkossági kísérlet és kifosztás: így történt a lelkiismeretlen eset
A vádlott testvérpár 2022. február 26-án hívta magához ismerősét azzal az ürüggyel, hogy segítsen megjavítani az autójukat. A férfit borral és pálinkával kínálták,
majd addig itatták, amíg teljesen magatehetetlenné vált.
Ezt követően 98 ezer forintot vettek el tőle.
A kamerafelvételek tanúsága szerint a sértett járásképtelen volt, az egyik vádlott vonszolta ki a gépjárműhöz. A férfit Pátroha határában, lakott területtől távol, 5 Celsius-fok körüli hidegben hagyták a földön, hiányos öltözetben.
Az áldozat azért nem halt meg, mert a hidegben magához tért és telefonon segítséget tudott kérni a feleségétől, aki értesítette a rendőrséget. A férfit időben megtalálták.
A Nyíregyházi Törvényszék társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és társtettesként elkövetett kifosztás bűntettében találta bűnösnek a vádlottakat. A férfit – mint különös visszaesőt – 10 év fegyházbüntetésre, nővérét 6 év fegyházbüntetésre ítélték. Mindkettejüket eltiltották a közügyek gyakorlásától, és kizárták a feltételes szabadság lehetőségéből.
Súlyosbítást kér az ügyészség
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a büntetés súlyosbítására irányuló fellebbezési lehetőségét. Álláspontjuk szerint a vádlottak tisztában voltak azzal, hogy a magatehetetlen férfi a februári hidegben akár meg is fagyhat.
A tragédiát csak a szerencse és az áldozat életereje akadályozta meg.
Az ügyészség szerint a kiszabott fegyházbüntetés lényeges súlyosbítása indokolt, különösen annak fényében, hogy az elsőrendű vádlott korábban több erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény miatt is büntetett előéletű.
Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla hoz döntést.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.