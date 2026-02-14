Kifosztották és a fagyban hagyták ismerősüket, iszonyú büntetés elé néznek

Egy baráti találkozónak induló este majdnem halállal végződött Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A gyilkossági kísérlet miatt első fokon már ítélet született, ahogy arról korábban az Origo is beszámolt. A szigorú verdikt ellenére az ügyészség azonban még durvább büntetést kér.

Gyilkossági kísérlet a vád a testvérpár ellen, súlyosabb ítéletért fellebbezett az ügyészség Fotó: Szon.hu/Origo

Gyilkossági kísérlet és kifosztás: így történt a lelkiismeretlen eset

A vádlott testvérpár 2022. február 26-án hívta magához ismerősét azzal az ürüggyel, hogy segítsen megjavítani az autójukat. A férfit borral és pálinkával kínálták,

majd addig itatták, amíg teljesen magatehetetlenné vált.

Ezt követően 98 ezer forintot vettek el tőle.

A kamerafelvételek tanúsága szerint a sértett járásképtelen volt, az egyik vádlott vonszolta ki a gépjárműhöz. A férfit Pátroha határában, lakott területtől távol, 5 Celsius-fok körüli hidegben hagyták a földön, hiányos öltözetben.

Az áldozat azért nem halt meg, mert a hidegben magához tért és telefonon segítséget tudott kérni a feleségétől, aki értesítette a rendőrséget. A férfit időben megtalálták.

A Nyíregyházi Törvényszék társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és társtettesként elkövetett kifosztás bűntettében találta bűnösnek a vádlottakat. A férfit – mint különös visszaesőt – 10 év fegyházbüntetésre, nővérét 6 év fegyházbüntetésre ítélték. Mindkettejüket eltiltották a közügyek gyakorlásától, és kizárták a feltételes szabadság lehetőségéből.

Súlyosbítást kér az ügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a büntetés súlyosbítására irányuló fellebbezési lehetőségét. Álláspontjuk szerint a vádlottak tisztában voltak azzal, hogy a magatehetetlen férfi a februári hidegben akár meg is fagyhat.

A tragédiát csak a szerencse és az áldozat életereje akadályozta meg.

Az ügyészség szerint a kiszabott fegyházbüntetés lényeges súlyosbítása indokolt, különösen annak fényében, hogy az elsőrendű vádlott korábban több erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény miatt is büntetett előéletű.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla hoz döntést.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!