Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Ezt látnia kell!

Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

gyilkosság

Fekete január: borzalmas gyilkosságokkal kezdődött a 2026-os év hazánkban

1 órája
Olvasási idő: 19 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az új év első hetében szinte minden napra jutott egy emberölés, de a hónap vége is tartogatott szörnyűségeket. Mind az áldozatok, mind az elkövetők közt voltak fiatalok és idősebbek is, azonban csak férfiak oltották ki mások életét. A legsúlyosabb bűncselekmények kiváltó okai eltérőek, a gyilkos fegyver viszont szinte mindig kés volt. Cikkünkben összefoglaltuk a januári gyilkosságokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságemberölésDudás Miklósjanuárkéselés

Habár a december 31-e éjjelén lehullott nagy mennyiségű hó szinte az egész országot fehér köntösbe öltöztette, már az új év első napján egy szörnyű tragédia vetett sötét foltot a tíz esztendeje nem látott természeti csodára. Január elsején érkezett a hír, miszerint egy mindössze 17 éves fiú kábítószer és alkohol hatása alatt rátört egy mozgásában korlátozott idős nőre, megfojtotta, majd felgyújtotta a házát. Legutóbb pedig január 28-án, szerdán történt gyilkosság Magyarországon. Aznap két, egymástól több száz kilométerre fekvő településen két ember életét is kioltották, és csak a szerencsén múlt, hogy nem lett több áldozat. Mutatjuk a részleteket.

Január első hetén szinte minden napra jutott egy gyilkosság
2026-ban az első héten szinte minden napra jutott egy gyilkosság 
Fotó: illusztráció/Getty Images

Gyilkosság szilveszter éjjelén Szatmárcsekén

Újév napjának hajnalán egy 17 éves fiú dörömbölt be az ismerőséhez, arra kérve őt, hogy hívja a rendőrséget, mert meggyilkolt egy nőt, és felgyújtotta az otthonát. Azóta kiderült, hogy a 69 éves áldozat és a fiú rokonok voltak, sőt, a fiatal korábban gyakran segített neki a ház körüli munkákban, vagy ha kellett, eltolta a közértbe a kerekesszékes asszonyt. 

A nyomozók szerint a gyilkos a kristály nevű kábítószert és nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ilyen állapotban tört be a nő házába, akitől pénzt akart szerezni, de nem kapott, ezért megverte, majd megfojtotta. Feltehetően azért, hogy eltüntesse tettének nyomait, meggyújtotta az ágyat, amin a holttest feküdt, amitől az egész ház lángba borult.

Az asszony hozzátartozói a tűzről értesülve a helyszínre rohantak, ám az addigra már lángoló épületbe nem tudtak bemenni, tehetetlenül nézték végig, ahogy az porig ég. 

Ebben a házban történt a kegyetlen gyilkosság az év első napján  
Fotó: Sipeki Péter

Időközben arra is fény derült, hogy a brutális emberölés előtt, hajnali három óra körül a fiú a barátnőjével indult rabolni. Elsőként egy idős férfihez tört be, akitől tízezer forintot követelt, de a nyugdíjas egy vasvillával elkergette.

Emberölés Szegváron: jótevője fejét verte szét a gyilkos

Az esztendő második napján is megtörtént a borzalom: egy 35 éves szegvári férfi tett bejelentést, miszerint január 3-án reggel holtan találta egy ismerősét annak lakásában. A szemle során megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. 

Az áldozat, egy 34 éves rokkant férfi nem sokkal a tragédia előtt fogadta be a házába a börtönből szabadult ismerősét, akinek nem volt hová mennie.

Január 2-án este együtt iszogattak, majd valamin összevesztek, a támadó pedig úgy megverte jótevőjét, hogy az belehalt fejsérüléseibe. A Szegedi Járásbíróság január 5-én egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki ellen halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárás.

Rendőrök és helyszínelők dolgoztak a szegvári gyilkosság helyszínén  
Fotó: Délmagyar.hu

Kamasz fiút késeltek halálra Miskolcon

A tragédiák sora január 4-én folytatódott, aznap este egy 16 éves ongai fiatalt késeltek halálra Miskolcon. A Vörösmarty utcai játszótéren két kamasz között szóváltás alakult ki, amely rövid idő alatt elfajult, és erőszakba torkollott. A támadó, egy 17 éves emődi fiú egy alkalommal mellkason szúrta a rendőrnek tanuló középiskolást, aki a támadás után még néhány lépést megtett, aztán összeesett és meghalt. Gyilkosa kihúzta belőle a kést, majd elszaladt, azonban az időközben riasztott rendőrök nem messze a tetthelytől utolérték és elfogták. Menekülés közben eldobta a gyilkos fegyvert, amit a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak. 

A 17 éves fiú kihallgatásán beismerte, hogy ő szúrt, de azt hangsúlyozta, hogy nem akart ölni, csak rá szeretett volna ijeszteni a másik kamaszra. A 10 centiméter pengehosszúságú rugós késről pedig az állította, hogy azt korábban egy távolsági buszon találta és megtartotta.

Néhány nappal később a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: a tragédiához vezető konfliktus drog, illetve annak megszerzése körül robbant ki, ezért az emberölés mellett kábítószer birtoklása miatt is eljárást indítottak. A bíróság egy hónapra elrendelte a fiatalkorú elkövető letartóztatását.

Teljesen összeomlott a gyilkossággal gyanúsított kamasz 
Fotó: TV2/Tények

Ismert fitneszmodellel végeztek Angyalföldön

A rendőrségre január 6-án érkezett bejelentés arról, hogy egy 29 éves nőt második napja nem tudnak elérni az ismerősei. A hatóságok kiszálltak M. Dolli angyalföldi albérletéhez, ám senki nem nyitott ajtót, ezért a katasztrófavédelem segítségével rátörték a bejáratot. 

Odabent megtalálták a nő holttestét, és már a helyszínen egyértelművé vált, hogy idegenkezűség történt, a fiatal nőt halálra késelték. 

Az áldozat a sportvilágban és a közösségi médiában is ismert fitneszmodell volt, aki két éve költözött a fővárosba Oroszlányból. Ismerősei szerint életvidám, céltudatos fiatal nő volt, akit rengetegen szerettek. 

Gyilkosát másnap, január 7-én, XIX. kerületi lakhelyén fogták el. A 33 éves E. Gábor villanyszerelőként dolgozott, ám munkája megszűnt, ezért pénzre volt szüksége. Áldozatával egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg, és január 5-én elment Dolli XIII. kerületi lakásba, ahol szexuális kapcsolatot létesítettek. 

Együttlétük után a férfi azonnal elvágta az ágyban fekvő nő torkát, majd még legalább hússzor megszúrta. Ezt követően elvitte a nő néhány értéktárgyát, köztük a kabátját és az iPadjét, amit pénzre akart váltani. A pénzből fegyvert vásárolt volna, amellyel meg nem nevezett politikusokkal akart végezni.

A férfi a kihallgatásán beismerte az emberölést, és azt is közölte, hogy előre eltervezte a gyilkosságot, a kést pedig már az induláskor magához vette. Azt mondta, hogy először csak ki akarta próbálni, milyen lehet rabolni, de később már az foglalkoztatta, hogy milyen érzés lehet ölni. A gyilkost a bíróság egy hónapra letartóztatta, majd azonnal az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították, mert felmerült hogy súlyos mentális zavarban szenvedhet.

Brutális kegyetlenséggel végeztek az angyalföldi gyilkosság áldozatával
Fotó: Facebook

30 éves édesanya életét vette el korábbi élettársa 

Egy férfi jelentkezett a pécsi rendőrkapitányságon, ahol közölte: január 22-én délelőtt, valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Mivel a bűncselekmény elkövetése előtt kábítószert fogyasztott, nem emlékezett a gyilkosság pontos helyére, a hatóságok végül január 25-én, Bezedek környékén, egy fás-bokros területen találták meg a nő holttestét. Kiderült, hogy a tragikus napon a férfi és volt párja együtt közlekedtek gépkocsival, út közben azonban összevesztek. Amikor kiértek a lakott területről, a nő megkérte a férfit, hogy álljon félre, mert ki akar szállni. 

Végül megálltak és mindketten kiszálltak az autóból, a gyanúsított ekkor 4-5 alkalommal késsel megszúrta gyermekei anyját. Az áldozat a földre esett, a férfi fölé lépett, és kétszer a szájába lőtt egy gázpisztollyal. A 30 éves édesanya a helyszínen meghalt.

Az asszony aktívan részt vett több segítő kezdeményezésben, rendszeresen gyűjtött adományokat a rászorulók számára, és önkéntesként dolgozott a Magyar Vöröskeresztnél. Emellett az Egyedülálló Szülők Érdekvédelmi Egyesületének is elkötelezett tagja volt. A férfit emberölés gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a Pécsi Járásbíróság pedig január 26-án egy hónapra elrendelte a letartóztatását.

Kegyetlen gyilkosság Baranyában: előbb megszurkálta, majd gázpisztollyal a szájába lőtt gyermekei anyjának
Fotó: illusztráció/Pexels

Debrecenben egy fiatal férfit gyilkoltak meg brutálisan 

Gyilkosság történt január 28-án este Debrecenben, egy Erzsébet utcai albérletben, ahol egy férfi késsel rátámadt volt élettársára, valamint annak férfi ismerősére, aki szintén a lakásban tartózkodott. 

A megszúrt 27 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a 29 éves nőt súlyos, míg támadóját – aki saját magát is megsebesítette, felvágta az ereit – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A TV2 Tények kiderítette, hogy a tragédia hátterében féltékenység állt. Bár a pár már nem volt együtt, továbbra is egy albérletben éltek, a nő új kapcsolata pedig folyamatos feszültséget szült közöttük, amely végül végzetessé vált. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.

Ebben a debreceni társasházban történt a kegyetlen gyilkosság 
Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

Idős, német házaspárra támadt egy férfi Pacsán

A debreceni emberöléssel egy napon, január 28-án, szerdán megkéseltek egy idős, német házaspárt is. A brutális támadás a Zala vármegyei Pacsán történt, a 66 éves férfi belehalt sérüléseibe, míg a nőt súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Azóta kiderült, hogy a 70 éves asszony máj- és tüdősérüléseket szenvedett, jelenleg is intenzív osztályon, lélegeztető-gépen fekszik, az orvosok azonban bizakodóak a felépülésével kapcsolatban. A gyilkossággal egy szintén német állampolgárságú, 62 éves férfit gyanúsítanak, aki agresszív és összeférhetetlen természetéről volt ismert a környéken. A feltételezett elkövetőre szerdán késő este Somogy vármegyében, Varászlóban csaptak le a rendőrök. 

Házában két, engedély nélkül tartott lőfegyverre és lőszerekre bukkantak, autójában pedig a Pacsán használt kést is megtalálták. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói kihallgatták a 62 éves német férfit, aki nem ismerte be a bűncselekményt.

A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A hatóság úgy véli, a helyben ismert és közkedvelt házaspár brutális lemészárlásának hátterében elszámolási vita állhatott. A gyilkossággal gyanúsított férfi ugyanis úszómedencét épített nekik, ebből adódhatott anyagi természetű konfliktus közöttük. 

Mindenki által kedvelt német házaspárra támadt egy honfitársuk Pacsán
Fotó: ZAOL.hu/Pezzetta Umberto 

Máig tisztázatlanok a népszerű sportoló és tévéshow-szereplő halálának körülményei

Összeállításunk nem lenne teljes, ha nem említenénk meg Dudás Miklós nevét. Az egykori világbajnok kajakozó halála kapcsán – mivel hivatalos bejelentés még nem történt – egyelőre nem állíthatjuk, hogy emberölés áldozata lett, bár erre igencsak alapos a gyanú. Azt, hogy sérülései egy végzetes esésből erednek, vagy valaki bántalmazta az olimpikont, szakértői vizsgálatoknak kell tisztáznia.

Mindössze 34 évet kapott az élettől a „mosolygós óriás” Fotó: Szabolcs László
  • A 34 éves sportoló holttestére fővárosi lakásában találtak rá január 5-én. Halálát eleinte közigazgatási eljárás keretében vizsgálták, a rendőrség balesetre gyanakodott. 
  • A soron kívüli boncolás eredményeként a szakértők olyan súlyos sérüléseket fedeztek fel Dudás Miklós fején és nyakán, amelyek már büntetőeljárást indokoltak. 
  • Jelenleg a BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával, ismeretlen tettes ellen nyomoz. 
  • A néhai világbajnokot január 30-án, péntek délben kísérték utolsó útjára a pestszentlőrinci temetőben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!