Fekete január: borzalmas gyilkosságokkal kezdődött a 2026-os év hazánkban

Habár a december 31-e éjjelén lehullott nagy mennyiségű hó szinte az egész országot fehér köntösbe öltöztette, már az új év első napján egy szörnyű tragédia vetett sötét foltot a tíz esztendeje nem látott természeti csodára. Január elsején érkezett a hír, miszerint egy mindössze 17 éves fiú kábítószer és alkohol hatása alatt rátört egy mozgásában korlátozott idős nőre, megfojtotta, majd felgyújtotta a házát. Legutóbb pedig január 28-án, szerdán történt gyilkosság Magyarországon. Aznap két, egymástól több száz kilométerre fekvő településen két ember életét is kioltották, és csak a szerencsén múlt, hogy nem lett több áldozat. Mutatjuk a részleteket.
Gyilkosság szilveszter éjjelén Szatmárcsekén
Újév napjának hajnalán egy 17 éves fiú dörömbölt be az ismerőséhez, arra kérve őt, hogy hívja a rendőrséget, mert meggyilkolt egy nőt, és felgyújtotta az otthonát. Azóta kiderült, hogy a 69 éves áldozat és a fiú rokonok voltak, sőt, a fiatal korábban gyakran segített neki a ház körüli munkákban, vagy ha kellett, eltolta a közértbe a kerekesszékes asszonyt.
A nyomozók szerint a gyilkos a kristály nevű kábítószert és nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ilyen állapotban tört be a nő házába, akitől pénzt akart szerezni, de nem kapott, ezért megverte, majd megfojtotta. Feltehetően azért, hogy eltüntesse tettének nyomait, meggyújtotta az ágyat, amin a holttest feküdt, amitől az egész ház lángba borult.
Az asszony hozzátartozói a tűzről értesülve a helyszínre rohantak, ám az addigra már lángoló épületbe nem tudtak bemenni, tehetetlenül nézték végig, ahogy az porig ég.
Időközben arra is fény derült, hogy a brutális emberölés előtt, hajnali három óra körül a fiú a barátnőjével indult rabolni. Elsőként egy idős férfihez tört be, akitől tízezer forintot követelt, de a nyugdíjas egy vasvillával elkergette.
Emberölés Szegváron: jótevője fejét verte szét a gyilkos
Az esztendő második napján is megtörtént a borzalom: egy 35 éves szegvári férfi tett bejelentést, miszerint január 3-án reggel holtan találta egy ismerősét annak lakásában. A szemle során megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta.
Az áldozat, egy 34 éves rokkant férfi nem sokkal a tragédia előtt fogadta be a házába a börtönből szabadult ismerősét, akinek nem volt hová mennie.
Január 2-án este együtt iszogattak, majd valamin összevesztek, a támadó pedig úgy megverte jótevőjét, hogy az belehalt fejsérüléseibe. A Szegedi Járásbíróság január 5-én egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki ellen halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárás.
Kamasz fiút késeltek halálra Miskolcon
A tragédiák sora január 4-én folytatódott, aznap este egy 16 éves ongai fiatalt késeltek halálra Miskolcon. A Vörösmarty utcai játszótéren két kamasz között szóváltás alakult ki, amely rövid idő alatt elfajult, és erőszakba torkollott. A támadó, egy 17 éves emődi fiú egy alkalommal mellkason szúrta a rendőrnek tanuló középiskolást, aki a támadás után még néhány lépést megtett, aztán összeesett és meghalt. Gyilkosa kihúzta belőle a kést, majd elszaladt, azonban az időközben riasztott rendőrök nem messze a tetthelytől utolérték és elfogták. Menekülés közben eldobta a gyilkos fegyvert, amit a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak.
A 17 éves fiú kihallgatásán beismerte, hogy ő szúrt, de azt hangsúlyozta, hogy nem akart ölni, csak rá szeretett volna ijeszteni a másik kamaszra. A 10 centiméter pengehosszúságú rugós késről pedig az állította, hogy azt korábban egy távolsági buszon találta és megtartotta.
Néhány nappal később a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: a tragédiához vezető konfliktus drog, illetve annak megszerzése körül robbant ki, ezért az emberölés mellett kábítószer birtoklása miatt is eljárást indítottak. A bíróság egy hónapra elrendelte a fiatalkorú elkövető letartóztatását.
Ismert fitneszmodellel végeztek Angyalföldön
A rendőrségre január 6-án érkezett bejelentés arról, hogy egy 29 éves nőt második napja nem tudnak elérni az ismerősei. A hatóságok kiszálltak M. Dolli angyalföldi albérletéhez, ám senki nem nyitott ajtót, ezért a katasztrófavédelem segítségével rátörték a bejáratot.
Odabent megtalálták a nő holttestét, és már a helyszínen egyértelművé vált, hogy idegenkezűség történt, a fiatal nőt halálra késelték.
Az áldozat a sportvilágban és a közösségi médiában is ismert fitneszmodell volt, aki két éve költözött a fővárosba Oroszlányból. Ismerősei szerint életvidám, céltudatos fiatal nő volt, akit rengetegen szerettek.
Gyilkosát másnap, január 7-én, XIX. kerületi lakhelyén fogták el. A 33 éves E. Gábor villanyszerelőként dolgozott, ám munkája megszűnt, ezért pénzre volt szüksége. Áldozatával egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg, és január 5-én elment Dolli XIII. kerületi lakásba, ahol szexuális kapcsolatot létesítettek.
Együttlétük után a férfi azonnal elvágta az ágyban fekvő nő torkát, majd még legalább hússzor megszúrta. Ezt követően elvitte a nő néhány értéktárgyát, köztük a kabátját és az iPadjét, amit pénzre akart váltani. A pénzből fegyvert vásárolt volna, amellyel meg nem nevezett politikusokkal akart végezni.
A férfi a kihallgatásán beismerte az emberölést, és azt is közölte, hogy előre eltervezte a gyilkosságot, a kést pedig már az induláskor magához vette. Azt mondta, hogy először csak ki akarta próbálni, milyen lehet rabolni, de később már az foglalkoztatta, hogy milyen érzés lehet ölni. A gyilkost a bíróság egy hónapra letartóztatta, majd azonnal az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították, mert felmerült hogy súlyos mentális zavarban szenvedhet.
30 éves édesanya életét vette el korábbi élettársa
Egy férfi jelentkezett a pécsi rendőrkapitányságon, ahol közölte: január 22-én délelőtt, valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Mivel a bűncselekmény elkövetése előtt kábítószert fogyasztott, nem emlékezett a gyilkosság pontos helyére, a hatóságok végül január 25-én, Bezedek környékén, egy fás-bokros területen találták meg a nő holttestét. Kiderült, hogy a tragikus napon a férfi és volt párja együtt közlekedtek gépkocsival, út közben azonban összevesztek. Amikor kiértek a lakott területről, a nő megkérte a férfit, hogy álljon félre, mert ki akar szállni.
Végül megálltak és mindketten kiszálltak az autóból, a gyanúsított ekkor 4-5 alkalommal késsel megszúrta gyermekei anyját. Az áldozat a földre esett, a férfi fölé lépett, és kétszer a szájába lőtt egy gázpisztollyal. A 30 éves édesanya a helyszínen meghalt.
Az asszony aktívan részt vett több segítő kezdeményezésben, rendszeresen gyűjtött adományokat a rászorulók számára, és önkéntesként dolgozott a Magyar Vöröskeresztnél. Emellett az Egyedülálló Szülők Érdekvédelmi Egyesületének is elkötelezett tagja volt. A férfit emberölés gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a Pécsi Járásbíróság pedig január 26-án egy hónapra elrendelte a letartóztatását.
Debrecenben egy fiatal férfit gyilkoltak meg brutálisan
Gyilkosság történt január 28-án este Debrecenben, egy Erzsébet utcai albérletben, ahol egy férfi késsel rátámadt volt élettársára, valamint annak férfi ismerősére, aki szintén a lakásban tartózkodott.
A megszúrt 27 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a 29 éves nőt súlyos, míg támadóját – aki saját magát is megsebesítette, felvágta az ereit – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A TV2 Tények kiderítette, hogy a tragédia hátterében féltékenység állt. Bár a pár már nem volt együtt, továbbra is egy albérletben éltek, a nő új kapcsolata pedig folyamatos feszültséget szült közöttük, amely végül végzetessé vált. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.
Idős, német házaspárra támadt egy férfi Pacsán
A debreceni emberöléssel egy napon, január 28-án, szerdán megkéseltek egy idős, német házaspárt is. A brutális támadás a Zala vármegyei Pacsán történt, a 66 éves férfi belehalt sérüléseibe, míg a nőt súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Azóta kiderült, hogy a 70 éves asszony máj- és tüdősérüléseket szenvedett, jelenleg is intenzív osztályon, lélegeztető-gépen fekszik, az orvosok azonban bizakodóak a felépülésével kapcsolatban. A gyilkossággal egy szintén német állampolgárságú, 62 éves férfit gyanúsítanak, aki agresszív és összeférhetetlen természetéről volt ismert a környéken. A feltételezett elkövetőre szerdán késő este Somogy vármegyében, Varászlóban csaptak le a rendőrök.
Házában két, engedély nélkül tartott lőfegyverre és lőszerekre bukkantak, autójában pedig a Pacsán használt kést is megtalálták. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói kihallgatták a 62 éves német férfit, aki nem ismerte be a bűncselekményt.
A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A hatóság úgy véli, a helyben ismert és közkedvelt házaspár brutális lemészárlásának hátterében elszámolási vita állhatott. A gyilkossággal gyanúsított férfi ugyanis úszómedencét épített nekik, ebből adódhatott anyagi természetű konfliktus közöttük.
Máig tisztázatlanok a népszerű sportoló és tévéshow-szereplő halálának körülményei
Összeállításunk nem lenne teljes, ha nem említenénk meg Dudás Miklós nevét. Az egykori világbajnok kajakozó halála kapcsán – mivel hivatalos bejelentés még nem történt – egyelőre nem állíthatjuk, hogy emberölés áldozata lett, bár erre igencsak alapos a gyanú. Azt, hogy sérülései egy végzetes esésből erednek, vagy valaki bántalmazta az olimpikont, szakértői vizsgálatoknak kell tisztáznia.
- A 34 éves sportoló holttestére fővárosi lakásában találtak rá január 5-én. Halálát eleinte közigazgatási eljárás keretében vizsgálták, a rendőrség balesetre gyanakodott.
- A soron kívüli boncolás eredményeként a szakértők olyan súlyos sérüléseket fedeztek fel Dudás Miklós fején és nyakán, amelyek már büntetőeljárást indokoltak.
- Jelenleg a BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával, ismeretlen tettes ellen nyomoz.
- A néhai világbajnokot január 30-án, péntek délben kísérték utolsó útjára a pestszentlőrinci temetőben.