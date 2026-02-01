Fekete január: borzalmas gyilkosságokkal kezdődött a 2026-os év hazánkban

Habár a december 31-e éjjelén lehullott nagy mennyiségű hó szinte az egész országot fehér köntösbe öltöztette, már az új év első napján egy szörnyű tragédia vetett sötét foltot a tíz esztendeje nem látott természeti csodára. Január elsején érkezett a hír, miszerint egy mindössze 17 éves fiú kábítószer és alkohol hatása alatt rátört egy mozgásában korlátozott idős nőre, megfojtotta, majd felgyújtotta a házát. Legutóbb pedig január 28-án, szerdán történt gyilkosság Magyarországon. Aznap két, egymástól több száz kilométerre fekvő településen két ember életét is kioltották, és csak a szerencsén múlt, hogy nem lett több áldozat. Mutatjuk a részleteket.

2026-ban az első héten szinte minden napra jutott egy gyilkosság

Fotó: illusztráció/Getty Images

Gyilkosság szilveszter éjjelén Szatmárcsekén

Újév napjának hajnalán egy 17 éves fiú dörömbölt be az ismerőséhez, arra kérve őt, hogy hívja a rendőrséget, mert meggyilkolt egy nőt, és felgyújtotta az otthonát. Azóta kiderült, hogy a 69 éves áldozat és a fiú rokonok voltak, sőt, a fiatal korábban gyakran segített neki a ház körüli munkákban, vagy ha kellett, eltolta a közértbe a kerekesszékes asszonyt.

A nyomozók szerint a gyilkos a kristály nevű kábítószert és nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ilyen állapotban tört be a nő házába, akitől pénzt akart szerezni, de nem kapott, ezért megverte, majd megfojtotta. Feltehetően azért, hogy eltüntesse tettének nyomait, meggyújtotta az ágyat, amin a holttest feküdt, amitől az egész ház lángba borult.

Az asszony hozzátartozói a tűzről értesülve a helyszínre rohantak, ám az addigra már lángoló épületbe nem tudtak bemenni, tehetetlenül nézték végig, ahogy az porig ég.

Ebben a házban történt a kegyetlen gyilkosság az év első napján

Fotó: Sipeki Péter

Időközben arra is fény derült, hogy a brutális emberölés előtt, hajnali három óra körül a fiú a barátnőjével indult rabolni. Elsőként egy idős férfihez tört be, akitől tízezer forintot követelt, de a nyugdíjas egy vasvillával elkergette.

Emberölés Szegváron: jótevője fejét verte szét a gyilkos

Az esztendő második napján is megtörtént a borzalom: egy 35 éves szegvári férfi tett bejelentést, miszerint január 3-án reggel holtan találta egy ismerősét annak lakásában. A szemle során megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta.

Az áldozat, egy 34 éves rokkant férfi nem sokkal a tragédia előtt fogadta be a házába a börtönből szabadult ismerősét, akinek nem volt hová mennie.

Január 2-án este együtt iszogattak, majd valamin összevesztek, a támadó pedig úgy megverte jótevőjét, hogy az belehalt fejsérüléseibe. A Szegedi Járásbíróság január 5-én egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki ellen halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárás.