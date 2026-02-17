Kazincbarcikán született gyilkost keresnek a rendőrök – ne próbálja meg feltartóztatni!

Egészen friss körözésre bukkant a Kemma.hu a rendőrség adatbázisában. A feltételezett gyilkos felkutatására hajtóvadászat indult a Dunántúlon, de bárhol rejtőzhet, jelenleg szökésben van. Az országos elfogatóparancsot ma, február 17-én adta ki a Tatabányai Törvényszék a 30 éves kazincbarcikai születésű Csoma Ferenccel szemben. A rendőrség az emberölés miatt körözött férfi felkutatásában a lakosság segítségét kéri.

Gyilkos lehet Csoma Ferenc, elfogatóparancsot adtak ki vele szemben

Fotó: Police.hu

A körözési eljárást lefolytató tatai rendőrök kérik, hogy aki hiteles információval rendelkezik Csoma Ferenc tartózkodási helyével kapcsolatban, tegyen bejelentést személyesen a Tatai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 36(34)586-850-es és a 06-34-513075-ös telefonszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

