Kazincbarcikán született gyilkost keresnek a rendőrök – ne próbálja meg feltartóztatni!

Ha bárhol látná, azonnal tárcsázza a rendőrséget, veszélyes is lehet. A feltételezett gyilkossal szemben a Tatabányai Törvényszék adott ki elfogatóparancsot.
Egészen friss körözésre bukkant a Kemma.hu a rendőrség adatbázisában. A feltételezett gyilkos felkutatására hajtóvadászat indult a Dunántúlon, de bárhol rejtőzhet, jelenleg szökésben van. Az országos elfogatóparancsot ma, február 17-én adta ki a Tatabányai Törvényszék a 30 éves kazincbarcikai születésű Csoma Ferenccel szemben. A rendőrség az emberölés miatt körözött férfi felkutatásában a lakosság segítségét kéri. 

Gyilkos lehet Csoma Ferenc, elfogatóparancsot adtak ki vele szemben
Gyilkos lehet Csoma Ferenc, elfogatóparancsot adtak ki vele szemben 
Fotó: Police.hu

A körözési eljárást lefolytató tatai rendőrök kérik, hogy aki hiteles információval rendelkezik Csoma Ferenc tartózkodási helyével kapcsolatban, tegyen bejelentést személyesen a Tatai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 36(34)586-850-es és a 06-34-513075-ös telefonszámon, illetve a 112-es segélyhívón. 

