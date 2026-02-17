A nyugdíjas asszony múlt hét hétfőn busszal utazott a nővéréhez, akit rendszeresen meglátogatott. Fia pénteken beszélt vele utoljára telefonon, akkor még arról volt szó, hogy másnap hazatér. Ehelyett szombat délután egy rendőr csengetett be hozzá, hogy közölje a tragikus hírt: édesanyja a győri Aston Martin-gázolás áldozata. Az 51 éves férfi a Blikknek elárulta, mit élt át, amikor meglátta az egyenruhást az ajtóban. Azt mondta, abban a pillanatban sejtette, mi történt, mégis képtelen volt elfogadni a valóságot. Úgy fogalmazott, érezte, hogy baj van, de arra nem volt felkészülve, hogy ekkora.

Sokkot kapott a győri Aston Martin-gázolás áldozatának fia

Derült égből villámcsapás volt számomra a szörnyű hír. Nem vagyok egy könnyen sírós típus, de többször rám tört a zokogógörcs. Volt egy lánytestvérünk is, de sajnos ő egy betegség miatt 2018-ban életét vesztette. Anyukám is szívbetegséggel küzdött, de alapvetően jó kedélyű volt és tele tervekkel. Most egy nyugtat valamennyire, hogy valószínűleg nem szenvedett szegény”

– mondta szomorúan a férfi, akinek a nagynénje, édesanyja nővére másnap tudta meg, mi történt.

A család korábban Kőszegen élt, onnan költöztek később Szilre.

Ilona másik fia Ausztriában dolgozik, két kisgyermeke van, akiket a nagymama rajongásig szeretett. Halála előtt is nekik vásárolt apró ajándékot: egy kifestőt, amelyet a baleset helyszínén, a táskája mellett találtak meg.

Eközben bilincsben, rendőri kísérettel vezették be a Győri Járásbíróságra azt a 33 éves férfit, aki Aston Martinjával egy buszmegállónak ütközött, és elgázolt egy ott buszra váró, 76 éves nyugdíjast.

A sofőrt a baleset után őrizetbe vették, a bíróság épületét azonban már bilincsek nélkül hagyhatta el.

A határozat értelmében ugyanis Győr közigazgatási területére kiterjedő, nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyelet alá helyezték.

Így történt a győri Aston Martin-gázolás a nyomok alapján

Cs. Dávid február 14-én reggel a győri Szent István úton várakozott az Aston Martinnal egy piros lámpánál, az anyósülésen ülő barátnőjével. Amikor zöldre váltott a lámpa, és előtte szabaddá vált az út, a gázra lépett. A luxusautó feltehetően megcsúszott, mert irányíthatatlanná vált, átsodródott a szemben lévő sávba, majd megpördülve felhajtott a járdára. Ott több tárgynak is nekicsapódott – oszlopokat döntött ki, közlekedési táblát és egy épületetnek is nekicsapódott, majd a járda menti padoknak ütközött –, végül a lendület visszalökte az úttestre.

A kocsi jobb oldalával elsodorta az asszonyt, aki a buszmegállóban volt. A sofőr és utasa kisebb sérülésekkel megúszta a halálos balesetet.

A városban gyorsan elterjedt a hír, hogy a volán mögött egy Győrben jól ismert vállalkozó fia ült, aki a helyiek szerint korábban nem egyszer mutatott felelőtlen magatartást az utakon. Többen úgy emlegették, mint egy közismert aranyifjút, aki még a téli időszakban is nyári gumikkal vezette a mintegy 80 millió forintot érő sportautót – mindezt úgy, hogy várandós párja mellette ült az anyósülésen.