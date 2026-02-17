Sokkoló videó a győri Aston Martin-gázolásról

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy buszmegállóban várakozó, 76 éves asszonyt halálra gázolt egy luxusautós február 14-én. A győri Aston Martin-gázolás után készült a következő felvétel.
Egy 33 éves férfi nagy sebességgel lesodródott az útról a luxusautójával Valentin-napon, majd egy megállóba csapódott, ahol buszra várt egy 76 éves asszony. A nyugdíjast elsodorta a sofőr. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Ez a győri Aston Martin-gázolás rövid története. 

Felvétel készült a győri Aston Martin-gázolás helyszínén
Fotó: Kisalföld.hu

Azóta kiderült, hogy az áldozat három gyermek édesanyja volt, az unokái pedig rajongásig szerették. Élete során kétszer ment férjhez. Első kapcsolata válással zárult, a második férjét pedig évekkel ezelőtt eltemette. Az özvegy a legkisebb fiával közösen költözött egy Győr-Moson-Sopron vármegyei településre. A tragédia napján a családjához indult látogatóba. 

Eközben világossá vált, hogy a sofőr egy tehetős család tagja, aki ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás. 

Megszólalt a tragédia után, szavait ide kattintva olvashatja

Videón a győri Aston Martin-gázolás helyszíne

A Kisalfold.hu munkatársa felvételt készített a halálos baleset után a helyszínen. 

A sokkoló videón az áldozat gurulós bevásárlótáskája is látszik:

 

 

