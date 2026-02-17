Sokkoló videó a győri Aston Martin-gázolásról

Egy 33 éves férfi nagy sebességgel lesodródott az útról a luxusautójával Valentin-napon, majd egy megállóba csapódott, ahol buszra várt egy 76 éves asszony. A nyugdíjast elsodorta a sofőr. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Ez a győri Aston Martin-gázolás rövid története.

Felvétel készült a győri Aston Martin-gázolás helyszínén

Fotó: Kisalföld.hu

Azóta kiderült, hogy az áldozat három gyermek édesanyja volt, az unokái pedig rajongásig szerették. Élete során kétszer ment férjhez. Első kapcsolata válással zárult, a második férjét pedig évekkel ezelőtt eltemette. Az özvegy a legkisebb fiával közösen költözött egy Győr-Moson-Sopron vármegyei településre. A tragédia napján a családjához indult látogatóba.

Eközben világossá vált, hogy a sofőr egy tehetős család tagja, aki ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás.

Megszólalt a tragédia után, szavait ide kattintva olvashatja.

Videón a győri Aston Martin-gázolás helyszíne

A Kisalfold.hu munkatársa felvételt készített a halálos baleset után a helyszínen.