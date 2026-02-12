Fittipaldi Dunántúlon járt: lecsaptak rá a rendőrök

Esztergomban szombaton egy autós úgy döntött, hogy a sebességhatárok csak javaslatok – a 117-es úton 90 helyett 197 km/órával száguldott. A tapasztalt rendőrök is csak pislogtak, hiszen ilyen szintű gyorshajtásnál egy apró hiba könnyen tragédiába torkollhat – írta a Vaol.hu

Életveszélyes gyorshajtás: 197 km/órával száguldott a sofőr

Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / Facebook

A gyorshajtás komoly bírságot vont maga után

Megállításkor az autós érvelése legalább annyira meglepő volt, mint a sebessége: az édesanyja születésnapjára igyekezett.

Bár a család szeretete szép dolog, a törvény könyörtelen: 8 büntetőpont és 468 ezer forint büntetés lett a „sietség” ára.

