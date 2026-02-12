Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb ország rúgta fel a migrációs paktumot

Ezt látnia kell!

Alig lehet ráismerni: előkerültek A Nagy Ő versenyzőjének plasztika előtti fotói

autó

Fittipaldi Dunántúlon járt: lecsaptak rá a rendőrök

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvégén Esztergomban a rendőrök egy autót állítottak meg a 117-es úton. A gyorshajtás miatt a jármű 90 km/óra helyett 197-tel száguldott, ami komoly veszélyt jelentett mindenki számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autóbírsággyorshajtásrendőrség

Esztergomban szombaton egy autós úgy döntött, hogy a sebességhatárok csak javaslatok – a 117-es úton 90 helyett 197 km/órával száguldott. A tapasztalt rendőrök is csak pislogtak, hiszen ilyen szintű  gyorshajtásnál egy apró hiba könnyen tragédiába torkollhat – írta a Vaol.hu

A gyorshajtás életveszélyes: 197 km/órával száguldott a sofőr
Életveszélyes gyorshajtás: 197 km/órával száguldott a sofőr
Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / Facebook

A gyorshajtás komoly bírságot vont maga után 

Megállításkor az autós érvelése legalább annyira meglepő volt, mint a sebessége: az édesanyja születésnapjára igyekezett. 

Bár a család szeretete szép dolog, a törvény könyörtelen: 8 büntetőpont és 468 ezer forint büntetés lett a „sietség” ára.

Bizonyos esetekben a bírság alól mentesülhetünk. Egy korábbi cikkben összegyűjtöttük, mikor nem kell kifizetni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!