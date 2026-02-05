Újra bíróság előtt a dunai tragédia – fordulat a Hableány ügyében

Csütörtökön ismét megtelt a tárgyalóterem a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, ahol új elsőfokú eljárás kezdődött a 2019-es dunai hajóbaleset ügyében. A döntés nem véletlen, ugyanis a Fővárosi Ítélőtábla szerint a korábbi bíró elfogultsága miatt nem maradhatott érvényben az első ítélet, így az egész pert meg kellett ismételni – írta az MTI.



A hajóbaleset ügyét újratárgyalják

Az új eljárást vezető bíró már az elején világossá tette, hogy a korábbi tárgyalás során olyan bírói megnyilvánulások hangzottak el, amelyek sértették a pártatlanság alapelvét. Ez pedig jogilag azt jelenti, hogy az addigi ítéletet egyszerűen kidobták, és minden kezdődik elölről.

Hajóbaleset, amely az egész világot megrázta

A tragédia 2019. május 29-én történt, amikor a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak. A kisebb hajó pillanatok alatt elsüllyedt, fedélzetén főként dél-koreai turistákkal. A 35 utas közül mindössze hetet sikerült kimenteni, a többiek nem élték túl a katasztrófát. Az ügy hatalmas nemzetközi visszhangot kapott, és azóta is a magyar igazságszolgáltatás egyik legnagyobb figyelemmel kísért pere.

A szállodahajó ukrán kapitányát korábban már elítélték, aki 5 év 6 hónap fogházbüntetést kapott, valamint hosszú évekre eltiltották a hajóvezetéstől. Most azonban az elfogultság miatti fordulat mindent felborított, és újra bizonyítani kell, hogy pontosan mi történt azon a végzetes éjszakán a Dunán.

A kérdés most már nemcsak az, ki a felelős a hajóbalesetért, hanem az is, hogy sikerül-e végre olyan ítéletet hozni, amely mindenki számára megnyugtató választ ad a tragédia után.