Újra bíróság előtt a dunai tragédia – fordulat a Hableány ügyében

Újabb fejezet kezdődött a Dunát megrázó tragédia jogi utóéletében, amely évek óta foglalkoztatja a közvéleményt. A hajóbaleset ügyében ugyanis ismét elsőfokú büntetőper indult, miután kiderült, hogy az előző eljárás nem volt teljesen pártatlan.
Csütörtökön ismét megtelt a tárgyalóterem a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, ahol új elsőfokú eljárás kezdődött a 2019-es dunai hajóbaleset ügyében. A döntés nem véletlen, ugyanis a Fővárosi Ítélőtábla szerint a korábbi bíró elfogultsága miatt nem maradhatott érvényben az első ítélet, így az egész pert meg kellett ismételni – írta az MTI.
 

A hajóbaleset ügyét újratárgyalják
A hajóbaleset ügyét újratárgyalják
Fotó: Csudai Sándor

Az új eljárást vezető bíró már az elején világossá tette, hogy a korábbi tárgyalás során olyan bírói megnyilvánulások hangzottak el, amelyek sértették a pártatlanság alapelvét. Ez pedig jogilag azt jelenti, hogy az addigi ítéletet egyszerűen kidobták, és minden kezdődik elölről.

Hajóbaleset, amely az egész világot megrázta

A tragédia 2019. május 29-én történt, amikor a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak. A kisebb hajó pillanatok alatt elsüllyedt, fedélzetén főként dél-koreai turistákkal. A 35 utas közül mindössze hetet sikerült kimenteni, a többiek nem élték túl a katasztrófát. Az ügy hatalmas nemzetközi visszhangot kapott, és azóta is a magyar igazságszolgáltatás egyik legnagyobb figyelemmel kísért pere.

A szállodahajó ukrán kapitányát korábban már elítélték, aki 5 év 6 hónap fogházbüntetést kapott, valamint hosszú évekre eltiltották a hajóvezetéstől. Most azonban az elfogultság miatti fordulat mindent felborított, és újra bizonyítani kell, hogy pontosan mi történt azon a végzetes éjszakán a Dunán.

A kérdés most már nemcsak az, ki a felelős a hajóbalesetért, hanem az is, hogy sikerül-e végre olyan ítéletet hozni, amely mindenki számára megnyugtató választ ad a tragédia után.

 

