Nyilatkozott a polgármester a halálos áldozatot követelő tűz után

Megrázó részletek derültek ki a budakeszi éjszakai tragédiáról. A Zichy Péter utcában kigyulladt munkásszálló tüze halálos áldozatokat követelt. A kétszintes épületben a lángok egy felrobbant gázpalack után csaptak fel és pillanatok alatt eluralták az ingatlant – írta a Bors.

Több sérült és halálos áldozat is volt

Fotó: Győri Ottilia, Budakeszi polgármesterének a Facebook-oldala

Halálos áldozat a munkásszállón

A Pest vármegyei katasztrófavédelem irányításával, több vízsugárral küzdöttek a lángokkal a szakemberek. Közben folyamatosan mentették ki az embereket az épületből, ahol többen rekedtek bent a sűrű füstben.

Budakeszi polgármestere közösségi oldalán erősítette meg a legrosszabb hírt:

A Zichy Péter utcában tűz ütött ki éjszaka. A jelenlegi információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak. A mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját. Az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre. Az önkormányzatunk a hivatalban az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt

A tragédia pontos körülményeit még vizsgálják.

Néhány nappal ezelőtt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házban csaptak fel a lángok, ahol egy hatvanas éveiben járó férfi füstmérgezésben vesztette életét.