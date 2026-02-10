Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Gyász

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

halálos baleset

Apja szeme láttára halt meg a 25 éves nő, miközben a tettes elmenekült Aszódon – videóval

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felfoghatatlan tragédia történt Aszódon, amikor egy nagy sebességgel közlekedő autó tarolta le a vétlen járművet egy kereszteződésben. Az aszódi halálos baleset egy fiatal nő életét követelte, miközben édesapja ugyanabban az autóban ült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetmenekülésfiatal lánygyorshajtáscserbenhagyásos balesetsofőrdrogostragédiaállapotos nő

2025 novemberének végén tragikus közlekedési szerencsétlenség rázta meg Aszódot, amely a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében történt. A halálos baleset során egy 25 éves nő a helyszínen életét vesztette, miután egy nagy sebességgel érkező autó összeütközött az édesapja által vezetett járművel. A tragédia részleteit a Heol.hu írta meg.

halálos baleset
Halálos baleset Aszódon, egy 25 éves nő az apja szeme láttára halt meg 
Fotó: Aszód Örs/Heol.hu

Az aszódi halálos baleset egy kereszteződésben történt

A rendőrség közlése szerint a vétlen autót egy 63 éves férfi vezette, aki mellett lánya utazott. A jármű az ütközés után többször megpördült, majd az út menti füves árokba csapódott. A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, utasa azonban a helyszínen meghalt.

A másik járművet egy 30 éves, hatvani férfi vezette, aki a gyanú szerint a megengedett sebesség többszörösével haladt a kereszteződés felé.

Olyan gyorsan érkezett, hogy esély sem volt elkerülni az ütközést

A hatóságok szerint a nagy sebesség miatt a sértett nem tudta reálisan felmérni a közeledő autó tényleges tempóját. A járművek a kereszteződésben összeütköztek, a vétlen autó az árokba csapódott, míg a vádlott autója egy villanyoszlopnak ütközött. A vádlott a baleset után kiszállt az autóból, majd anélkül, hogy meggyőződött volna az utasok állapotáról vagy segítséget nyújtott volna, elhagyta a helyszínt. Még a vele utazó, várandós élettársát is hátrahagyta.

A balesetben a vétlen autóban utazó fiatal nő életét vesztette, míg az apa és a vádlott két utasa súlyos sérüléseket szenvedett.

Korábban is volt dolga a hatóságokkal

Később kiderült, hogy a férfi ellen korábban is indult eljárás cserbenhagyás miatt, emellett rablás, csalás, okirat-hamisítás és többrendbeli közúti veszélyeztetés is szerepel a bűnlajstromában. A nyomozás során sokkoló térfigyelő kamerás felvételek is előkerültek a tragédiáról. Az ügyben a Budakörnyéki Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. A gyanúsítottat elfogták, jelenleg rács mögött van, a nyomozás szakértők bevonásával tovább folytatódik.

A tragédia helyszínén hónapokkal később is mécsesek emlékeztetnek arra a novemberi napra, amikor egy fiatal nő az apja szeme láttára vesztette életét Aszódon. A Tények a tragédia helyszínén forgatott

Halálos gázolás a H5-ös HÉV-en: egy férfi életét vesztette a helyszínen

Tragédiával végződött egy reggeli közlekedési szerencsétlenség a fővárosban. A halálos gázolás a H5-ös HÉV-en egy ember életét követelte, a mentősök már nem tudták megmenteni a sérültet. A részletekért kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!