Apja szeme láttára halt meg a 25 éves nő, miközben a tettes elmenekült Aszódon – videóval

2025 novemberének végén tragikus közlekedési szerencsétlenség rázta meg Aszódot, amely a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében történt. A halálos baleset során egy 25 éves nő a helyszínen életét vesztette, miután egy nagy sebességgel érkező autó összeütközött az édesapja által vezetett járművel. A tragédia részleteit a Heol.hu írta meg.

Halálos baleset Aszódon, egy 25 éves nő az apja szeme láttára halt meg

Fotó: Aszód Örs/Heol.hu

Az aszódi halálos baleset egy kereszteződésben történt

A rendőrség közlése szerint a vétlen autót egy 63 éves férfi vezette, aki mellett lánya utazott. A jármű az ütközés után többször megpördült, majd az út menti füves árokba csapódott. A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, utasa azonban a helyszínen meghalt.

A másik járművet egy 30 éves, hatvani férfi vezette, aki a gyanú szerint a megengedett sebesség többszörösével haladt a kereszteződés felé.

Olyan gyorsan érkezett, hogy esély sem volt elkerülni az ütközést

A hatóságok szerint a nagy sebesség miatt a sértett nem tudta reálisan felmérni a közeledő autó tényleges tempóját. A járművek a kereszteződésben összeütköztek, a vétlen autó az árokba csapódott, míg a vádlott autója egy villanyoszlopnak ütközött. A vádlott a baleset után kiszállt az autóból, majd anélkül, hogy meggyőződött volna az utasok állapotáról vagy segítséget nyújtott volna, elhagyta a helyszínt. Még a vele utazó, várandós élettársát is hátrahagyta.

A balesetben a vétlen autóban utazó fiatal nő életét vesztette, míg az apa és a vádlott két utasa súlyos sérüléseket szenvedett.

Korábban is volt dolga a hatóságokkal

Később kiderült, hogy a férfi ellen korábban is indult eljárás cserbenhagyás miatt, emellett rablás, csalás, okirat-hamisítás és többrendbeli közúti veszélyeztetés is szerepel a bűnlajstromában. A nyomozás során sokkoló térfigyelő kamerás felvételek is előkerültek a tragédiáról. Az ügyben a Budakörnyéki Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. A gyanúsítottat elfogták, jelenleg rács mögött van, a nyomozás szakértők bevonásával tovább folytatódik.

A tragédia helyszínén hónapokkal később is mécsesek emlékeztetnek arra a novemberi napra, amikor egy fiatal nő az apja szeme láttára vesztette életét Aszódon. A Tények a tragédia helyszínén forgatott