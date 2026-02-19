Halálos baleset az M2-es autóúton: frontális karambol Vácnál

Tragédiával indult a csütörtök Pest vármegyében. A halálos baleset az M2-es autóúton, a 48-as kilométerszelvénynél lévő csomópontnál történt Vác külterületén – számolt be a tragédiáról a Nool.hu.

Fotó: Illusztráció (Origo)

Halálos baleset az M2-es autóúton: frontális ütközés Vácnál

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint február 19-én 6 óra 55 perckor két személyautó frontálisan ütközött. Az egyik járműben egy ember, a másikban ketten utaztak.

A váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a sérülteket az összeroncsolódott kocsikból. A rajok áramtalanították a járműveket, a helyszínre mentőegységek is érkeztek.

Egy halott, három sérült

A 48-as kilométerszelvénynél történt karambol következtében egy személy életét vesztette, hárman megsérültek. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A rendőrség a helyszínelést és a műszaki mentést teljes útlezárás mellett kezdte meg.

Teljes útlezárás és torlódás

Az érintett útszakaszon teljes útlezárást rendeltek el. A forgalmat Rétság felől és Budapest irányából is Vác felé, a 2-es főút és a 12-es főút irányába terelik.

A hatóság torlódásra figyelmeztet, és arra kéri az autósokat, hogy az M2-es autóút érintett szakaszán fokozott figyelemmel közlekedjenek.

