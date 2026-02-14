Sokkoló képek és videók a győri halálos balesetről – rommá tört az Aston Martin

Hírlevél
Rommá tört Aston Martin, súlyos közlekedési tragédia. Helyszíni képeken és videón a halálos baleset, a szombati Valentin-nap gyásznappá változott Győrben.
Ahogy arról a mai nap folyamán az Origo is beszámolt, súlyos havária történt szombaton Győrben, a délelőtti órákban. A halálos balesetben a luxusautó egy 80 éve asszonyt sodort el, aki nem élte túl a szerencsétlenséget. A Kisalfold.hu a helyszínen járt, videókat és fotókat készített a tragédia körülményeiről.

A halálos balesetben az Aston Martin rommá zúzta magát

Halálos baleset Győr belvárosának legforgalmasabb szakaszán

A balesetben az Aston Martin elütött egy 80 éves idős hölgyet, aki a helyszínen az életét vesztette. Rajta kívül fejsérülést szenvedett egy 30 éves férfi, egy 20 éves nőt megfigyelés céljából kórházba szállították. A luxusautó totálkárosra roncsolódott össze.

Az idős hölgyet a mentősök megpróbálták újraéleszteni, azonban a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a szakemberek minden igyekezete ellenére a helyszínen meghalt. 

A balesetről  készült képeket itt tudja megtekinteni!

 

 

