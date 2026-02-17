Újabb fejlemények a halálos Aston Martin-gázolás ügyében – képekkel és videókkal

A szombat reggeli tragédia sokkolta a helyieket és az egész országot. A halálos baleset Győr egyik legforgalmasabb útján történt, a Szent István úton, ahol egy sportkocsi kisodródott, és egy 76 éves nőt halálra gázolt. A tragédiával részleteiben foglalkozott az Origo.

Halálos balesetet okozott az Aston Martin felelőtlen sofőrje Fotó: kisalfold.hu

Halálos baleset a Szent István úton

A Győri Járási Ügyészség közleménye szerint a 33 éves férfi február 14-én a reggeli órákban egy közlekedési jelzőlámpánál állt sportkocsijával, amelyben barátnője is utazott. Amikor a lámpa zöldre váltott, a sofőr hirtelen, rendkívül nagy mértékű gyorsításba kezdett.

A jármű irányítása felett elvesztette az uralmát, átsodródott a szembejövő sávokba, majd megperdülve felcsapódott a járdára. Oszlopoknak, jelzőtáblának, épületnek és padoknak ütközött, végül az úttestre csapódott vissza. Az egyik padon ült a 76 éves nő, akinek testével a jármű jobb oldala ütközött. A sértett a helyszínen életét vesztette.

Aston Martin, nagy sebesség, végzetes gyorsítás

Ahogy az Origo is megírta, a tragédiát egy Aston Martin Vantage F1 Edition okozta. Az 535 lóerős luxusautó totálkárosra tört, eleje és oldala szinte felismerhetetlenségig roncsolódott.

A sofőr és utasa – egy húsz év körüli nő – a balesetben megsérült, de az elsődleges adatok szerint nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a férfit előállította, majd halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

Őrizetbe vétel után ügyészségi indítvány

A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség korábban közölte, hogy a férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatására. A legfrissebb fejlemény szerint azonban az ügyészség nem letartóztatást, hanem bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta.

Egy 76 éves nő életét követelte a győri baleset Fotó: kisalfold.hu

A Győri Járási Ügyészség Győr város közigazgatási területére korlátozná a gyanúsított mozgását, és azt is javasolta, hogy nyomkövető technikai eszközzel ellenőrizzék. Az indítvány indoka a szökés és elrejtőzés veszélye.

Spórolás a gumin, végzetes következmény?

Korábban az is kiderült, hogy a luxus sportkocsin februárban is nyári gumi volt. A sajtóértesülések szerint a mintázat alapján nem téli, hanem nyári abroncsokat használt a sofőr, ami a hideg, csúszós útviszonyok között jelentősen ronthatja a tapadást.