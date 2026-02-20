Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Ezt látnia kell!

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

halálos baleset

Szörnyű tragédia Kocsnál: mentőhelikoptert is riasztottak, két fiatal férfi a helyszínen meghalt

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó közlekedési tragédia történt péntek reggel Komárom-Esztergom vármegyében. A halálos baleset során két fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni az életüket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetOrszágos MentőszolgálatKomárom-Esztergom vármegyetűzoltóktragédiafeszítővágó

Február 20-án reggel 8 óra körül riasztották a hatóságokat a 8136-os út 14-es kilométeréhez, Kocs közelébe. A halálos baleset egy fának ütközött, majd az árokba borult személyautó miatt következett be. A megrázó tragédiáról a Kemma.hu közölt részleteket.

halálos baleset
Riasztották a mentőhelikoptert is a halálos balesethez, de a két fiatal életét nem tudták megmenteni
Fotó: Illusztráció/Flajsz Péter - 24 Óra

Halálos baleset Kocsnál – mentőhelikoptert is riasztottak

A súlyos karambol helyszínére több tűzoltóegységet és mentőegységet is riasztottak. A rajok két embert feszítővágó segítségével emeltek ki a roncsból.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a Komárom-Esztergom vármegyei hírportálnak elmondta: a helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett, azonban a két fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették.

Oldalára borult a busz Zalaegerszegnél: több súlyos sérült a helyszínen – videó

Súlyos közlekedési baleset történt péntek reggel Zalaegerszeg határában. A buszbaleset során egy távolsági járat az oldalára borult, a rendőrség szerint több sérültet is kórházba szállítottak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!