Szörnyű tragédia Kocsnál: mentőhelikoptert is riasztottak, két fiatal férfi a helyszínen meghalt

Február 20-án reggel 8 óra körül riasztották a hatóságokat a 8136-os út 14-es kilométeréhez, Kocs közelébe. A halálos baleset egy fának ütközött, majd az árokba borult személyautó miatt következett be. A megrázó tragédiáról a Kemma.hu közölt részleteket.
Halálos baleset Kocsnál – mentőhelikoptert is riasztottak
A súlyos karambol helyszínére több tűzoltóegységet és mentőegységet is riasztottak. A rajok két embert feszítővágó segítségével emeltek ki a roncsból.
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a Komárom-Esztergom vármegyei hírportálnak elmondta: a helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett, azonban a két fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették.
