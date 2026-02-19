Halálos baleset az M2-es autóúton: hivatalos tájékoztatás érkezett az áldozatokról

Tragédiával indult a csütörtök Pest vármegyében. A halálos baleset az M2-es autóúton, a 48-as kilométerszelvénynél lévő csomópontnál történt Vác külterületén. A Nool.hu számolt be a legújabb fejleményekről.

Halálos baleset az M2-esen Fotó: Facebook/Pest vármegyei rendőrség

Halálos baleset az M2-es autóúton: ezt közölték az áldozatokról

Mint arról korábban beszámoltunk, két személyautó ütközött össze frontálisan. Az egyik járműben egy, a másikban két ember utazott, a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki őket az összeroncsolódott autókból.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Kecskés Lilla megkeresésünkre közölte:

A baleset következtében egy férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentők egy nőt és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Forgalomkorlátozás és terelés

A műszaki mentés és a helyszínelés idején forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett útszakaszon. A Rétság irányából, valamint Budapest felől érkező autósokat a rendőrök a 2-es főút és a 12-es főút irányába terelték.

A hatóságok továbbra is arra kérik az autósokat, hogy az M2-es autóút érintett szakaszán fokozott figyelemmel közlekedjenek.