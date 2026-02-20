Halálos buszbaleset Zirc határában: jeges úton sodródott át a menetrend szerinti járat

2024. december 6-án tragikus közlekedési baleset történt Zirc határában. A halálos buszbaleset során egy személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette, miután a busz átsodródott a szemközti sávba – számolt be a tragédiáról a Veszprém vármegyei hírportál.

Halálos buszbaleset Zircnél

Fotó. Zirci Önkormányzati Tűzoltóság/Veol.hu

Halálos buszbaleset Zirc határában – jeges úton történt a karambol

A Zircről Győr felé közlekedő autóbuszon húszan utaztak, és a vizsgálat szerint senki nem használta a biztonsági övet. Az útszakaszon 60 kilométer/órás korlátozás volt érvényben, ám a sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett a havas, jeges aszfalton.

Egy lejtős, jobbra ívelő kanyarban a busz megcsúszott, átsodródott a szemközti sávba, és a szalagkorlátnak csapódott. Ekkor érkezett szemből egy személyautó, amely a járműbe rohant.

A busz több tíz méteren át sodródott és megpördült, majd a füves padkán állt meg. A személyautó lesodródott az útról, vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A busz utasai közül ketten orrcsonttörést szenvedtek, tizenkét ember zúzódásokkal került kórházba.

A szakértő szerint elkerülhető lett volna a halálos buszbaleset

A kirendelt szakértő megállapította: a sofőr az útviszonyokat nem vette figyelembe, lényegesen magasabb sebességgel közlekedett. A tragédia elkerülhető lett volna, ha a buszvezető a körülményeknek megfelelő óvatossággal közlekedik.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a 60 éves buszvezető ellen.

Az ügyészség fogházbüntetés és vezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

A Zirci Járásbíróság előkészítő ülést tartott az ügyben, a tárgyalás két hónap múlva folytatódik.

