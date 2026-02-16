Mérgező gáz miatt kellett kilakoltatni egy családot

Váratlan fordulatot vett egy békés hétvége Mezőberény egyik családi házában, ahol a halálos gáz jelenlétére egy szén-monoxid-érzékelő figyelmeztette az ott lakókat. A készülék nem tévedett, a levegő valóban veszélyessé vált, így azonnali beavatkozásra volt szükség – írta a Beol.hu.

Halálos gáz terjengett az ingatlanban

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A riasztást követően a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság egységei érkeztek a helyszínre. Légzésvédelem mellett hatoltak be az épületbe, ahol műszereikkel kimutatták a szén-monoxid jelenlétét.

A kazán hibája eregette a halálos gázt

A mérések szerint a problémát egy nyílt égésterű gázkazán okozta, amelynek belseje erősen szennyezett volt. A szakemberek azonnal leválasztották a berendezést a rendszerről, ezzel megszüntetve a veszélyforrást.

A család számára azonban ekkor már nem volt biztonságos az épületben maradni. Lakosságvédelmi intézkedés keretében ideiglenesen rokonokhoz költöztek, amíg a hiba teljes elhárítása meg nem történik.

A történet szerencsés véget ért, szerencsére senki nem sérült meg és tragédia sem történt. A szakemberek szerint ez kizárólag annak köszönhető, hogy a házban működött a szén-monoxid-érzékelő.

A katasztrófavédelem pedig most az eset után is kiemelte, hogy ez a láthatatlan, szagtalan halálos gáz akár percek alatt is végzetes lehet, ezért az érzékelők nem luxuseszközök, hanem életmentő berendezések, amelyek elengedhetetlen kellékei otthonunknak.

Tavaly karácsonykor kapták a legtöbb riasztást a tűzoltók, amikor ugyanis több családi házban is bejelzett a szén-monoxid érzékelő. Az ünnepek alatt és a kazán nagyobb igénybevétele esetén könnyen előfordulhatnak ilyen problémák, egy érzékelő pedig életet menthet.