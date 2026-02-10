Halálos gázolás a H5-ös HÉV-en: egy férfi életét vesztette a helyszínen

Kedden délelőtt gázolás történt Budapest egyik forgalmas HÉV-vonalán. A halálos gázolás miatt a közlekedés több szakaszon is megbénult a szentendrei H5-ösön, a mentés és a helyszínelés órákig tartott – írja a Bors.

Halálos gázolás a HÉV szentendrei (H5-ös) vonalán, a 40 év körüli férfi életét már nem tudták megmenteni

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Halálos gázolás a H5-ös HÉV-en a reggeli órákban

A történtekről a Mávinform adott tájékoztatást, e szerint a baleset miatt a vonalon ideiglenesen módosult a közlekedési rend. A helyszínelés ideje alatt több szakaszon pótlásokra és korlátozásokra volt szükség.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte: egy körülbelül 40 éves férfit próbáltak újraéleszteni, ám az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni, a sérült a helyszínen meghalt.

A tájékoztatás szerint a helyszínelés befejezését követően, 13 óra körül fokozatosan helyreállt a menetrend szerinti forgalom a H5-ös HÉV teljes szakaszán. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

„El se hiszem, kedden még itt volt velünk” – hazafelé indult, de már sosem érkezett meg a 31 éves Zsolt

Egy teherautó sofőrje figyelmen kívül hagyta a STOP táblát és összeütközött egy autóval. A jármű vezetője, a 31 éves D. Zsolt a helyszínen meghalt a balesetben. Barátai és ismerősei még mindig a történtek súlya alatt állnak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.