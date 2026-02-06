Közismert edző vesztette életét egy szállodai késelésben Békéscsabán

A békéscsabai hotelnél történt halálos tragédia mélyen megrendítette nemcsak a vármegyét, hanem az ország közvéleményét is. Az áldozat egy széles körben ismert, sokak által tisztelt küzdősportedző volt, aki a szállodában biztonsági feladatokat is ellátott – írta a Beol.hu.
Kilenc év börtön várhat a békéscsabai edző halálát okozó késelésért
A vádirat szerint az elsőrendű vádlott 2023. augusztus 15-én a baráti társaságával tartózkodott a hotelben. Jelentős mennyiségű alkohol elfogyasztása után hangoskodni kezdett, majd agresszíven reagált arra, hogy a záróra közeledtével és ittassága miatt a pincér megtagadta a további kiszolgálást. A felszolgáló megijedt, ezért értesítette a recepcióst, aki a későbbi sértettet hívta segítségül.
A helyszínre érkező biztonsági őr egy másik hotelalkalmazottal is találkozott, aki korábban már szóváltásba keveredett a vádlottal. Az alkalmazott jelezte, hogy a férfi késsel fenyegetőzött és egy fej biccentéssel segített a sértettnek beazonosítani az elsőrendű vádlottat.
Időközben az elsőrendű vádlott összeveszett párjával, aki megpróbálta megakadályozni, hogy a férfi elvegye a zsebéhez rögzített bicskát. A dulakodás ellenére a vádlott megszerezte a szúróeszközt, majd a bejárat felé indult, ahol szembetalálkozott a sértettel.
A biztonsági őr számon kérte a férfit a botrányos viselkedés miatt, majd kétszer megütötte. A vádlott a földre került, ekkor a sértett felhagyott a bántalmazással. A férfi azonban elővette a bicskát és többször megsebesítette vele a biztonsági őr lábát. A sértett próbálta hárítani a támadást, többször megütötte a vádlottat és megkísérelte kicsavarni a kezéből a kést, de ez nem sikerült.
A vádlott végül mellkason szúrta a sértettet. Egy hotelalkalmazott közbelépett, megrúgta és sörösüveggel ütötte meg a támadót, de a sebesült biztonsági őr hiába próbált felállni, a vádlott még arcon is szúrta.
Közben a vádlott barátnője visszahívta a korábbi italozó társaságot, majd az elsőrendű vádlott a másodrendű vádlott segítségével elmenekült a helyszínről, aki később az elrejtőzésben is segédkezett. A mentők és a rendőrség értesítése ellenére az edző a kórházba szállítás után, a súlyos vérveszteség következtében életét vesztette.
A Gyulai Törvényszék az elsőrendű vádlottat emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és 9 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.
A bíróság kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét, valamint 9 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az előzetes letartóztatásban eltöltött idő beszámít a büntetésbe.
A másodrendű vádlottat – aki többszörösen visszaeső – bűnpártolás miatt 2 év fegyházbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a közügyektől. Ő sem bocsátható feltételes szabadságra.
Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség gondolkodási időt kért, míg a vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. Borombós Anita bíró több mint másfél órán át részletesen ismertette a határozatot és reagált a védelem által felmerülő kérdésekre is. A Gyulai Törvényszék döntése lényegében pár dolgot leszámítva megegyezett a vádiratban foglaltakkal.
