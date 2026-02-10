Embert öltek Zircen a szex miatt

Egy idős férfi és alkalmi ismerősei találkozója tragédiába torkollott egy zirci családi házban. Egy alkoholmámoros vita során történt a halálos késelés – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Halálos késelés Zircen az elmaradt szex miatt

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Halálos késelés Zircen: minden egy visszautasított ajánlattal kezdődött

Egy 70 éves férfi 2024 novemberének elején megismerkedett egy nővel, akit magához hívott azzal, hogy lefeküdjenek. A nő nem akart egyedül menni, ezért szólt két ismerősének. Közülük az egyik férfi elkísérte a találkozóra. A házigazda alkohollal kínálta a vendégeit. Annyit ittak, hogy mindhárman rendesen lerészegedtek, a nő kísérője elaludt a nappaliban. Amikor a férfi közölte, hogy eljött az idő, mehetnek a hálószobába, a nő ezt határozottan visszautasította. Erre a kísérője felébredt és közbelépett. Előbb csak veszekedtek, majd össze is verekedtek egymással.

A szexre éhes nyugdíjas a földre lökte a férfit, akinek ekkor több bordája is eltört.

Ekkor egy 17 centis késsel hasba szúrta, és többször átvágta a nyakát. A férfi védekezett, amitől a kezei is megsérültek. Amikor a nő megpróbált a barátja védelmére kelni, őt is megvágta, bár ezek kisebb sebek, kórházba került. A megtámadott férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A vádirat alapján az ügyészség letöltendő börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását kérte, valamint azt, hogy a támadót feltételes szabadságra se lehessen bocsátható. Az ügyben a Veszprémi Törvényszék hoz majd döntést.

Halálos késelés Békéscsabán

Ítéletet hirdetett a Gyulai Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki 2023 augusztusában egy békéscsabai szállodában késsel támadt egy ismert és köztiszteletben álló küzdősportedzőre. A halálos támadás nyomán súlyos börtönbüntetést szabott ki a bíróság.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.