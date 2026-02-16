Brutális baleset: markológép nyomott konténerhez egy 51 éves férfit Abonyban

Szerdán tragédia történt egy munkahelyen Abonyban. A halálos munkahelyi baleset során egy 51 éves férfit egy markológép konténerhez szorított, a kiérkező mentők pedig már nem tudták megmenteni az áldozat életét – írta a Borsonline.hu.

Riasztották a mentőhelikoptert is a halálos balesethez

Fotó: Illusztráció/Flajsz Péter - 24 Óra

Halálos munkahelyi baleset: mentőhelikopter is érkezett

A beszámolók szerint a férfi munka közben került a markológép útjába. A gépet egy 49 éves kollégája vezette, aki feltehetőleg a holttér miatt nem látta a munkatársát.

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A kiérkező mentősök és a rendőrök hosszasan küzdöttek a férfi életéért, többször megpróbálták újraéleszteni, azonban minden erőfeszítés ellenére nem jártak sikerrel. Az 51 éves abonyi férfi a helyszínen életét vesztette.

Büntetőeljárás indult a halálos munkahelyi baleset miatt

A hatóságok egyelőre nem közölték a tragédia minden részletét, de a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál értesülései szerint a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított. Az ügyben foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja merült fel, amelynek keretében vizsgálják a markológép kezelőjének felelősségét és a munkavédelmi körülményeket is. A nyomozás célja annak tisztázása, hogy a halálos munkahelyi baleset milyen körülmények között következett be, és történt-e mulasztás a biztonsági előírások betartásában.

Egy albertirsai cégnél a raklapok felborultak a raktárban, amelyek egy közelben dolgozó nő lábára zuhantak, súlyos sérüléseket okozva.

