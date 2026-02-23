Halálos ütközés az 51-esen: sokkoló, ami az autóból maradt – képekkel és videóval

Súlyos tragédia rázta meg a térséget a hét elején. A halálos ütközés akkor következett be, amikor egy személyautó áttért a szemközti forgalmi sávba az 51-es főúton – írja a Baon.hu.

Brutális, ami a halálos baleset után az autóból maradt Fotó. Szalkszentmárton ÖTE

A halálos ütközés az 51-esen

A Szalkszentmártoni ÖTE tájékoztatása szerint a Tass felől érkező Peugeot eddig tisztázatlan okból sodródott át a másik sávba. Ott frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő kamionnal.

Az ütközés ereje hatalmas volt: a személyautó eleje teljesen összeroncsolódott, a karosszéria súlyosan deformálódott. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Teljes útlezárás és műszaki mentés

Helyszíni információk szerint a kamion vezetője nem sérült meg. A teherautó az ütközés után az út közepén állt meg, teljes szélességében elzárva az úttestet.

A mentés és a műszaki mentés hosszabb ideig tartott, az érintett szakaszt lezárták. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Képeken és videón a sokkoló helyszín

A helyszínen készült felvételek megrázó képet mutatnak: az autóból alig maradt ép rész. A galériában és a videón is jól látható, milyen erejű volt a halálos ütközés az 51-es főúton.

A tragédia ismét figyelmeztet arra, hogy a forgalmas főutakon egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.

A halálos baleset helyszínén készült megrázó képeket ide kattintva tudja megtekinteni!

