A Pápa környéki férfi annyira dühbe gurult, hogy egy vita hevében a szomszédja halálát okozta. A Veszprém Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi nyakon szúrta a szomszédot, aki a helyszínen életét vesztette – írta a Borsonline.hu

A vita halálos fordulatot vett, amikor a férfi egy bicskával nyakon szúrta szomszédját

Fotó: Shutterstock

Halálosan megsebesítette a szomszédját

A vádirat szerint a férfi és a sértett kapcsolata már korábban megromlott. A férfi úgy gondolta, hogy a szomszéd csak a pénzére hajtott és nem végzett el rendesen bizonyos javítási munkákat számára.

Tavaly május 24-én délelőtt a sértett a férfi testvérének segített fát vágni. Később jelezték neki, hogy a korábban általa beszerelt villanybojler elromlott. 11 óra körül hazaérkezett az elkövető, a testvére pedig elmondta neki a problémát. A vádlott a fürdőszobában szóvá tette a hibát, mire a szomszéd azt mondta, hogy csak pénzért javítja ki. Ekkor a férfi elvesztette a kontrollt.

Több sebet ejtett a sértetten, majd erősen megszúrta a nyakát egy bicskával, ami végzetesnek bizonyult.

Viszont még ekkor sem állt le: a férfi átsétált a szomszéd házba, ahol a sértett édesanyjára is rátámadt, akit nagyon súlyosan megsebesített. A vádlott testvére meghallotta a sikolyokat és egy kapával próbálta megvédeni a nőt. Az asszony végül kiszaladt egy közeli házhoz, ahonnan értesítették a mentőket.

A vádlott mindezek után visszatért a saját otthonába és várt a rendőrökre. Az ügyészség fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, valamint azt is, hogy a férfi feltételesen ne szabadulhasson.

A villanybojler miatti halálos vitán kívül máshol is volt, ahol a düh veszélyes mederbe terelődött. Somogyban egy fiatal fiú dühkitörése komoly bajt okozott a lakásotthonban, ahol nemcsak tárgyakat tört össze, de azokra is rátámadt, akik próbáltak segíteni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.