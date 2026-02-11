Halálos veszély az út szélén: letarolta az autómentőre váró nőket a szlovák sofőr

Súlyos sérülésekkel járó gázolás történt 2024. januárjában Nógrád vármegyében, amikor egy személyautó az útpadkára sodródva gyalogosokat ütött el. A halálos veszély ügyében a Balassagyarmati Járási Ügyészség emelt vádat a jármű vezetője ellen. A súlyos balesettel kapcsolatban közleményt adott ki a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

Halálos veszélyben voltak az autómentőre várakozók a száguldozó szlovák sofőr miatt

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Halálos veszélyben az autómentőre várakozók

A vádirat szerint a 31 éves szlovák nő 2024. január 12-én, esti szürkületben közlekedett Gyöngyös irányából Szurdokpüspöki felé. A járműben élettársa és három kiskorú gyermeke utazott. Az úttest burkolata jeges és csúszós volt.

Az út szélén két nő tartózkodott: egy 35 éves sofőr, aki meghibásodott járműve miatt autómentőre várt, valamint egy 36 éves ismerőse, aki segítséget nyújtott neki. Utóbbi gépkocsija az út szélén parkolt.

Az ügyészség szerint a vádlott az útviszonyokhoz képest túl nagy sebességgel haladt, ezért a jeges úton a jármű hátsó kerekei megcsúsztak. Az autó átsodródott a szemközti forgalmi sávba, majd az útpadkára, ahol elütötte a két nőt. A sértettek az ütközés következtében az út menti fás, bokros területre zuhantak.

A személyautó ezt követően a parkoló járműnek csapódott, majd a tetejére borulva állt meg. A balesetben a 35 éves nő és a vádlott élettársa súlyos sérüléseket szenvedett, a járműben utazó gyermekek könnyű sérülésekkel megúszták. A 36 éves nő maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett.

Felfüggesztett szabadságvesztést indítványoznak

A Balassagyarmati Járási Ügyészség a sofőrt maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg. A vádiratban az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozta. Az ügyben a Pásztói Járásbíróság hoz majd döntést.

Brutális baleset történt Vácnál, azonnal riasztották a mentőhelikoptert

Két autó ütközött össze a 2-es főúton, ami miatt a hatóságok teljes szélességében lezárták az utat. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, miután súlyos következményekkel járt a baleset. Érdeklik a részletek? Kattintson ide!