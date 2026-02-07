Felült a halott a koporsójában a saját temetésén

A történelem legborzongatóbb történetei nem a kísértetekről szólnak, hanem azokról a hús-vér emberekről, akik a sír széléről, vagy akár a föld alól tértek vissza az élők közé. Régen, a modern műszerek nélkül az orvosok sokszor csak a tükör párásodását vagy a pulzus hiányát figyelték, így fordulhatott elő, hogy a tetszhalálból ébredők saját temetésüket szakították félbe, vagy napokat töltöttek elzárva a külvilágtól, mielőtt kimentették volna őket. A Blikk.hu össze szedett néhány ilyen érdekes esetet, amelyenél a halottak nem maradtak halottak.

A modern orvostudomány elött megesett, hogy a halott akit eltemettek, nem is volt halott (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A legismertebb halott, aki felkelt a sírjából

Angelo Hays 1937-ben, mindössze 19 évesen vált élő legendává, miután egy brutális motorbaleset után tévesen halottnak nyilvánították. Súlyos koponyasérülései miatt az életfunkciói szinte teljesen leálltak, így a francia orvosok – pulzus és légzés hiányában – kiadták a halotti bizonyítványt, a család pedig eltemette a fiatalembert.

A sors különös játéka folytán azonban egy biztosítási csalás gyanúja megmentette az életét: két nappal a temetés után a hatóságok exhumálták a holttestet.

A döbbenet akkor érte a jelenlévőket, amikor kiderült, hogy a test még meleg – Hays ugyanis mély kómában volt, ami olyan minimálisra csökkentette az oxigénigényét, hogy túlélte a föld alatti fogságot.

A férfi a teljes felépülése után nem hagyta annyiban a dolgot: feltalálóként megalkotta a tökéletes biztonsági koporsót.

Ez a különleges szerkezet minden kényelemmel és életmentő funkcióval el volt látva:

Kommunikáció: Beépített vészcsengővel jelezhetett a bentlakó;

Túlélőcsomag: Külön rekeszeket alakított ki víznek és élelmiszernek;

Légcsere: Speciális csatornák biztosították a folyamatos friss levegőt;

Önmentés: A fedelet belülről is nyithatóra tervezte.

Hays a találmányát sajátos módon népszerűsítette: vásári mutatványként több alkalommal is eltemettette magát,

egyszer például két teljes napot töltött a föld alatt, hogy bizonyítsa a szerkezet hatékonyságát.

Végül 90 évesen, 2008-ban jött el érte a halál, ekkor már valóban távozott az élők sorából.