Felült a halott a koporsójában a saját temetésén

A történelem legborzongatóbb történetei nem a kísértetekről szólnak, hanem azokról a hús-vér emberekről, akik a sír széléről, vagy akár a föld alól tértek vissza az élők közé. Régen, a modern műszerek nélkül az orvosok sokszor csak a tükör párásodását vagy a pulzus hiányát figyelték, így fordulhatott elő, hogy a tetszhalálból ébredők saját temetésüket szakították félbe, vagy napokat töltöttek elzárva a külvilágtól, mielőtt kimentették volna őket. A Blikk.hu össze szedett néhány ilyen érdekes esetet, amelyenél a halottak nem maradtak halottak.
A legismertebb halott, aki felkelt a sírjából
Angelo Hays 1937-ben, mindössze 19 évesen vált élő legendává, miután egy brutális motorbaleset után tévesen halottnak nyilvánították. Súlyos koponyasérülései miatt az életfunkciói szinte teljesen leálltak, így a francia orvosok – pulzus és légzés hiányában – kiadták a halotti bizonyítványt, a család pedig eltemette a fiatalembert.
A sors különös játéka folytán azonban egy biztosítási csalás gyanúja megmentette az életét: két nappal a temetés után a hatóságok exhumálták a holttestet.
A döbbenet akkor érte a jelenlévőket, amikor kiderült, hogy a test még meleg – Hays ugyanis mély kómában volt, ami olyan minimálisra csökkentette az oxigénigényét, hogy túlélte a föld alatti fogságot.
A férfi a teljes felépülése után nem hagyta annyiban a dolgot: feltalálóként megalkotta a tökéletes biztonsági koporsót.
Ez a különleges szerkezet minden kényelemmel és életmentő funkcióval el volt látva:
- Kommunikáció: Beépített vészcsengővel jelezhetett a bentlakó;
- Túlélőcsomag: Külön rekeszeket alakított ki víznek és élelmiszernek;
- Légcsere: Speciális csatornák biztosították a folyamatos friss levegőt;
- Önmentés: A fedelet belülről is nyithatóra tervezte.
Hays a találmányát sajátos módon népszerűsítette: vásári mutatványként több alkalommal is eltemettette magát,
egyszer például két teljes napot töltött a föld alatt, hogy bizonyítsa a szerkezet hatékonyságát.
Végül 90 évesen, 2008-ban jött el érte a halál, ekkor már valóban távozott az élők sorából.
A mosoly, ami pánikot keltett
A dél-karolinai Essie Dunbar 1915-ben egy súlyos epilepsziás roham után ledermedt, mozdulatlan lett. Az orvosok halottnak hitték, és a szertartás végén már a földet is rálapátolták a koporsójára.
A megmenekülését egyetlen dolognak köszönhette: a nővére elkésett a temetésről.
Az asszony addig könyörgött, amíg ki nem ásták a húgát egy utolsó búcsúra. Amikor lecsavarozták a fedelet, Essie felült és rámosolygott a testvérére. A látvány akkora sokkot okozott, hogy a lelkészek rémületükben beleestek a nyitott sírgödörbe, a gyászolók pedig szellemnek hitték a nőt és elmenekültek. Essie még 47 évig élt.
Aki egy tömegsírban élte túl a halálát
Az 1840-es évek írországi burgonyavészének káoszában a holttesteket futószalagon tetették a földbe. A mindössze hároméves Tom Guerint is egy közös sírba dobták a többiek közé.
A kisfiú életét egy fájdalmas baleset mentette meg:
a sírásó lapátja véletlenül eltörte a gyerek lábát, aki a fájdalomtól felsírt a föld alatt. Tomot kimentették és bár élete végéig sántított, túlélt egy sokkal borzalmasabb dolgot: hogy élve eltemessék.
Amikor a segítség túl későn érkezett
Sajnos nem minden történet végződött szerencsésen. A 17. századi Angliában Mrs. Blunden erős mákteát ivott, amitől olyan mély álomba merült, hogy eltemették. Mire a környéken játszó gyerekek meghallották a kaparászást a sírból és kinyitották a koporsót, az asszony már haldoklott az oxigénhiánytól és a saját maga okozta sérülésektől. Hasonló sors jutott Philomele Jonetre-nek is 1867-ben: bár a sírásó időben meghallotta a dörömbölést, a kimentett lány már sosem tért magához a sokkból.
Míg egyesek a sírból is képesek voltak visszatérni, a gödöllői édesanya tragédiája végleges és visszafordíthatatlan maradt, magára hagyva családját a gyász és a bizonytalanság súlyos terhével.