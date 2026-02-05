Az apa idegessége buktatta le a családi hamisítványbizniszt – videóval

A balatonalmádi férfi és a lánya egy közúti ellenőrzés során bukott le. A rendőrök hamis bizonyítványokat találtak náluk. A rutinintézkedés végül egy hamisítványokra épülő kiterjedt ügy feltárásához vezetett – írta a Veol.hu.

A rendőrség lefoglalta a hamis bizonyítványokat a közúti ellenőrzés során

Forrás: Police.hu

Hamis bizonyítványok lapultak az autóban

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján, február 2-án délelőtt Veszprém közelében a rendőrök megállítottak egy személygépkocsit. A 54 éves balatonalmádi sofőr láthatóan idegesen viselkedett és mindenáron megpróbált egy gyanús szatyrot elrejteni az autóülés alá.

Az átvizsgálás során két hamis közokirat: egy más nevére kiállított érettségi bizonyítvány, valamint egy felsőfokú végzettséget igazoló tanúsítvány került elő. A rendőrök azonnal lefoglalták a dokumentumokat, a férfit pedig előállították.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi nem egyedül dolgozott. Gyanú merült fel, hogy 24 éves lánya is részt vett abban, hogy ismerőseik számára valótlan végzettségeket igazoló dokumentumokat szerezzenek.

A fiatal nő, a nyomozás jelenlegi adatai szerint egy budapesti, 74 éves nőtől vásárolta a hamis iratokat. A hatóságok szerint ez az idősebb hölgy mintegy húsz további hamis bizonyítvány előállításában játszhatott szerepet.

A rendőrök a házkutatások során informatikai eszközöket és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le.

A két nőt közokirat-hamisítás gyanúja miatt hallgatták ki, az ügy továbbra is folyamatban van.

