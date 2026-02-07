Eltűnt egy háromgyerekes családanya a gyerekeivel Somogyban

Aggódva keresik a 24 éves Kuti Paulinát, aki február 6-án, pénteken indult el otthonról három gyermekével Somogy vármegyében. Azóta sem a családtagjai, sem az ismerősei nem tudnak róla semmit. A Bama.hu vette észre, hogy a hozzátartozók közösségi médiában megosztott felhívása szerint a háromgyerekes családanya védőnőhöz indult két háromhetes babájával és 5 éves kislányával. Ezután megszakadt vele a kapcsolat, ami után már életjelet sem adott magáról.

Ezzel az ikreknek való babakocsival indult el otthonról a háromgyerekes családanya

Forrás: Facebook/Eltűnt emberekért

A kicsiknek is nyoma veszett a háromgyerekes családanya eltűnésekor

A Kaposvári Rendőrkapitányságon körözést adtak ki az ügyben. Paulina adatlapja szerint a nő Marcaliban született 2001. július 10-én. Az eltűnt fiatal édesanya egyik rokona több Facebook-csoportban is segítséget kért.

Bejegyzése szerint a két újszülöttet alig egy hete engedték haza a Pécsi Klinikai Központból.

Kuti Paulina

Forrás: police.hu

Paulina családjának fogalma sincs arról, hol lehet a nő, csak annyi biztos, hogy péntek reggel, nagyjából 7 óra körül indult útnak a három gyermekével, és egy páros, rózsaszín babakocsit tolt. Azt sem tudni, milyen ruhában van.

Ha Ön látta valahol, segítsen! Hívja a Kaposvári Rendőrkapitányságot a 36 (82) 502-700-as telefonszámon!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.