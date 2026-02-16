Rekord drogfogás, kéttucatnyi európai droglaborra csapott le az Europol

Az Europol koordinálásával hat európai ország hatóságai közösen számoltak fel egy nemzetközi drogbandát. Az akció több mint egy évig tartott, és ez idő alatt összesen 24 titkos droglabort találtak meg, valamint majdnem 4,5 tonna kábítószert foglaltak le. Ez az eddigi legnagyobb csapás, amit a szervezet a szintetikus drogok terjesztőire mért – írta a Police.hu.

A rendőrök rejtett helyeken működő droglaborokra csaptak le, ahol ipari mennyiségben állították elő a kábítószert

Fotó: Police.hu

Mérgező vegyszerek tízezrei maradtak hátra a droglaborokban

A lengyel, német, holland, spanyol, belga és cseh rendőrök és pénzügyőrök hosszú éveken keresztül dolgoztak azon, hogy felderítsék és felszámolják a bandát. A bűnözők eldugott laborokban hatalmas mennyiségben gyártottak különböző szereket, főként kristályt, ecstasyt és speedet. Nemcsak az előállítás volt az ő kezükben, hanem az alapanyagok beszerzése és a kész drogok szállítása is.

A nyomozók figyelmét egy főként lengyelekből álló szállítócsoport keltette fel. Ők óriási mennyiségben, több száz tonnányi vegyi alapanyagot mozgattak, amelyek a droggyártáshoz kellenek. Ezek az anyagok többnyire Kínából és Indiából érkeztek hajóval és teljesen legális papírokkal futottak be holland és belga kikötőkbe. A hatóságoknak azonban gyanús lett az elképesztő mennyiség, és végül ez vezette el őket a titkos laborokhoz.

Az összehangolt akció konkrét előkészítése egy évvel ezelőtt indult.

Azóta húsz külön rajtaütést hajtottak végre, amelyek során 16 különböző helyszínen számoltak fel 24 droglabort. A rendőrök 3,5 tonna szilárd drogot és közel ezer liter folyékony kábítószert találtak.

Emellett elképesztő mennyiségű, mintegy 120 ezer liter mérgező vegyi maradékot is lefoglaltak, amitől a bűnözők már nem tudtak megszabadulni. A hatóságok szerint ezzel komoly környezetszennyezést sikerült megakadályozni. A rajtaütések során egy 2000 tőből álló kannabiszültetvényt is felszámoltak.

Összesen eddig 85 embert fogtak el, többségük lengyel állampolgár. A legtöbb labor szintén Lengyelországban működött, de pontos számot nem hoztak nyilvánosságra. Az viszont kiderült, hogy 2025 második felében Németországban, Alsó-Szászország és Észak-Rajna–Vesztfália tartományban öt ilyen labort találtak.