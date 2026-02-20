Az évtized havazása: nem engedik be a kamionokat Vas vármegyébe

Az évtized havazása mind a közlekedőknek, mind a hatóságoknak feladja a leckét Vas vármegyében. Az időjárás Kőszeget és környékét sem kíméli, itt már a 40 centit is túllépte a friss hóvastagság, ami a következő órákban akár a fél métert is elérheti. De nemcsak a havazás okoz gondot, hanem a hófúvások is: ekkora friss hórétegnél a viharos szél könnyen emelhet méteres hótorlaszokat. Ezért péntek déltől súlykorlátozás lépett életbe a vármegye bevezető útjain, tehát az extrém időjárás végéig nem léphetnek be kamionok Vasba – jelentette be közösségi oldalán Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Védelmi Bizottság elnöke, amit a Vaol.hu szemlézett.

Az évtized havazása Vasban: Kőszegen a hóvastagság már a 40 centiméterhez közelít

Fotó: Vaol.hu

Vámos Zoltán azt is elmondta, hogy a környező vármegyékből is érkeztek segíteni, illetve a honvédelmi miniszter is felajánlotta a honvédség támogatását, ha szükséges.

Áramszünetet is okozott az extrém havazás Vasban

A tapadó hó miatt fák dőlnek ki, és sérülnek az áramvezetékek is. A Vas vármegyei hírportál információi szerint 26 településen körülbelül 8000 fogyasztói helyen nincsen áram. Szombathely is érintett ebben, de ott nem az extrém időjárás, hanem egy kábelhiba okoz fennakadásokat, az elhárításon dolgoznak az E.ON munkatársai.

Balesetek miatt lezárták az M86-ost út egy részét

Vas vármegyében Szeleste közelében le kellett zárni az M86-os gyorsforgalmi utat, miután több baleset is történt. A hatóságok ezért azt kérik, hogy egyelőre senki ne induljon útnak. Ugyancsak a Vaol.hu számolt be róla, hogy Szombathelyen a Csaba úton és a Sági úton is kamionok csúsztak keresztbe, ezért nem járhatóak ezek a szakaszok. Mint írják, a Csaba úti felüljáró is elesett.

Komoly káosz alakult ki pénteken Nyugat-Magyarországon, ahol a havazás és a hóátfúvások alaposan feladták a leckét az utazóknak. A közlekedés több vármegyében is válságos helyzetbe került, a hatóságok pedig mindenkit óvatosságra intenek.