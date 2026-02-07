Ajtóra ragasztott üzenet után jött a sokk: így találták meg az elhunyt házaspárt

Megrázó körülmények között bukkantak rá egy idős házaspár holttestére egy angliai városban. A rokonoknak már az első pillanatban gyanús lett a helyzet, hogy a bejárati ajtón egy kézzel írt cetli várta őket, amelyben azt kérték, hogy senki ne lépjen be az ingatlanba – írta a Ripost.

A házaspár nem akarta, hogy segítsenek rajtuk

Fotó: Unsplash (illusztráció)

A 87 éves William és 84 éves felesége, Gloria Hall huddersfieldi otthonában történt tragédia tavaly novemberben rázta meg a környéket. A rokonuk végül a figyelmeztetés ellenére értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre érkezve sokkoló felfedezést tettek.

„Ne menjenek be!” – titokzatos üzenet állt a házaspár ingatlanának ajtaján

A hatóságok Gloriát a nappaliban, a kanapén fekve találták meg, míg férjére a ház egy másik pontján bukkantak rá. A házkutatás során olyan dokumentumok kerültek elő, amelyekből kiderült, hogy

a házaspár egyértelműen rendelkezett arról, hogy semmilyen körülmények között nem kérnek újraélesztést.

Charlotte Keighley helyettes halottkém közlése szerint Gloria halálának pontos okát egyelőre nem sikerült megállapítani. A West Yorkshire-i rendőrség mindkét halálesetet megmagyarázhatatlanként kezeli, és részletes vizsgálatot indított. Az ügy végleges lezárása még hónapokat vehet igénybe.

Vajon mi vezetett ahhoz, hogy az idős pár ilyen üzenetet hagyjon hátra és mi történhetett pontosan a ház falai között az utolsó órákban? Sajnos az ezekhez hasonló megválaszolatlan kérdések egyáltalán nem ismeretlenek, ugyanis a közelmúltban egy neves budapesti kórházban vetett véget életének egy beteg.

Mindig van segítség

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt.