Sokkoló! Így halhatott meg a két tapasztalt hegymászó a Magas-Tátrában

Délelőtt érkezett a segélyhívás a Hegyi Mentőszolgálat központjába az Omladék-völgy térségéből: a bejelentés szerint lavina zúdult le a Tompa-hegy északnyugati oldalán, miután a csúcs alatt haladó hegymászók súlya megindította a hómezőt. A hirtelen megcsúszó hótömeg két, egymáshoz kötéllel rögzített férfit ragadott magával, akik mintegy négyszáz métert zuhantak lefelé, majd teljesen eltűntek a hó alatt.

Esélye sem volt a túlélésre a két magyar hegymászónak

Fotó: 123RF

A magyar hegymászók okozhatták a lavinát

A szlovák mentőcsapat egyik tagja elmondta: a lavina közvetlenül a magyarok alatt indult meg, az elöl haladó hegymászó magával sodorta a társát is. A mentéshez elsőként egy másik hegymászócsoport kezdett hozzá, a hivatalos egységek azonban a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudtak helikopterrel odajutni, így gyalog közelítették meg a baleset területét.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint az áldozatok csaknem négyszáz métert zuhantak, majd körülbelül egy 1 méter vastag, nehéz, vizes hóréteg temette be őket.

Kiderült: nem fulladás végzett velük, hanem a zuhanás.

A férfiak brutális erővel csapódtak a szikláknak, amitől olyan sérüléseket szenvedtek, amiket nem élhettek túl.

A 38 éves N. Norbert és a 37 éves F. Richárd az Excelsior Hegymászó Sportegyesület tagjai és oktatói voltak. Nem tapasztalatlan kezdők, nem ez volt az első mászásuk terepen.

A lezárt területeken speciális szaktudás és felszerelés szükséges, ezért, mint ahogy ebben a sajnálatos esetben is történt, csak a profi hegymászók mehetnek arra. A meredek, sziklás és jeges terepen ismerni kell a hóviszonyokat. A lavinafelszerelés, az úgynevezett hágóvas és jégcsákány használata is elengedhetetlen, de a konkrét helyzetben sajnos már ez sem tudott rajtuk segíteni.”

– mondta a Blikknek Drozda Sándor, aki több mint 30 éve hegymászó és több mentőcsapatnak is a tagja, a Magas-Tátrát pedig nagyon jól ismeri. Hozzátette: külön engedély nélkül kizárólag a kijelölt útvonalakon lehet közlekedni az úgynevezett nyitott időszakban. November közepétől pedig a Magas-Tátrában lezárják a magasabban fekvő, technikásabb szakaszokat – a turistaútvonalak csaknem felét –, éppen azért, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.

Mardos a felfoghatatlan fájdalom. Éjjel álmomban telefonon beszéltem veled, Ricsi. Veled, akivel együtt nyitottunk új utat Marokkóban. De egy idő után már nem válaszoltál... Hiányozni fog a mindig nagy hangod, az együtt elfogyasztott rumok, a hatalmas szíved, a gavallérságod, a beszélgetéseink, a tiszteleted. Nehéz helyről jöttél, de mindig határtalan nagy volt az optimizmusod, éjjel-nappal tudtam rád számítani. Két hét múlva együtt mentünk volna fel a Térybe, hogy ismét együtt oktassunk..."

– posztolta az egyesület vezetője, Buzgó Botond.

Satu, akit sok-sok év és beszélgetés után még csak most sikerült komolyabban bevonnom az egyesület életébe, egy éve tavasszal nálam léptél rá az oktatóvá válás első lépcsőfokára. Te voltál, aki jelezted, hogy elvállalnád az egyesületvezetést, de kérted, amíg beletanulsz, addig hadd legyél titkárságvezető és vállaljam el újra addig az egyesület vezetését, hogy majd egy-két év után átvedd a stafétát. Mindkettőtök személyében nagyon jó barátaimat, mászó- és oktatótársaimat, valamint az Excelsior fontos építőköveit vesztettem el, a jövő képét láttam bennetek. Én így búcsúzom el Tőletek, de tudom, hogy a hegyekben mindig ott lesztek velem”

– tette hozzá posztjában a gyászoló hegymászó.