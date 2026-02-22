Nem a barátnője volt az első: sötét titkot rejt a barátnőjét hátrahagyó hegymászó múltja

A tragédia 2025 januárjában rázta meg az alpinista közösséget, amikor a 33 éves Kerstin G. karnyújtásnyira a sikertől, mindössze 45 méterrel a 3840 méteres Grossglockner csúcsa alatt vesztette életét. A nő sorsa akkor pecsételődött meg, amikor társa és barátja, a 39 éves Thomas P. ahelyett, hogy segített volna rajta, magára hagyta a fagyos halál torkában; a hegymászó döntése pedig később bírósági eljárást vont maga után – írta a Maszol.ro.

Két barátnőjét is sorsára hagyta a hegyen egy hegymászó férfi (Illusztréció)

A hegymászó, aki a csúcsért áldozta fel szerelmét

A Grossglockner jeges magányában lelte halálát a 33 éves Kerstin G., miután partnere, Thomas P. ahelyett, hogy segített volna a kimerült nőn, inkább a csúcs felé vette az irányt.

Míg a nő a fagypont alatti sötétségben az életéért küzdött, a férfi egyedül fejezte be a túrát, és a hegy túlsó oldalán ereszkedett le.

A bíróság szerint a tapasztaltabb hegymászó felelőssége lett volna a visszafordulás, különösen, mivel egy elhaladó mentőhelikopternek sem adott vészjelzést és a segélyhívást is csak órákkal később, félrevezető módon indította el.

A tárgyalás során egy korábbi barátnő vallomása tette még sötétebbé az ügyet: a nő elmesélte, hogy 2023-ban a férfi őt is hasonlóan magára hagyta ugyanezen a hegyen, amikor elromlott a lámpája és rosszul lett.

Bár a vádlott ártatlannak vallotta magát, Norbert Hofer bíró – aki maga is gyakorlott hegymászó – hangsúlyozta, hogy a tragédia elkerülhető lett volna, ha a férfi nem a saját ambícióit helyezi előtérbe. Thomas P.-t végül öt hónap felfüggesztett börtönre és közel tízezer eurós bírságra ítélték, de az ítélet ellen még fellebbezhet.

