Meglepő fordulat jöhet a népszerű divattervező drogbotrányában

Fordulat jöhet Herczeg Zoltán, divattervező büntetőügyében. A Fővárosi Főügyészség nem hagyná annyiban a felfüggesztett ítéletet, és keményebb szankciót kér a másodfokú bíróságtól – értesült a Magyar Nemzet.

Szigoríthatják az ítéletet Herczeg Zoltán kábítószer-ügyében

Fotó: MW-archív

A divattervezőt 2022-ben vették őrizetbe, miután a hatóságok drogot találtak nála, lakásában és autójában egyaránt. A nyomozás kezdetben kábítószer-kereskedelem gyanújával indult, de a bizonyítékok végül csak a birtoklást támasztották alá. A fogyasztást már az első kihallgatásán elismerte, az értékesítést viszont következetesen tagadta. A férfi az eljárás során hónapokat töltött letartóztatásban.

Herczeg Zoltán drogügyében súlyosabb büntetést kér az ügyészség

Az elsőfokú bíróság 2025 októberében nem jogerősen egy év börtönre ítélte kábítószer-birtoklás miatt, míg társát – akit kereskedelemmel találtak bűnösnek – két évre. A szabadságvesztést mindkettőjük esetében próbaidőre felfüggesztették. Az ügyészség azonban nem elégedett ezzel az ítélettel.

A vádlottak terhére jelentettek be fellebbezést, hosszabb tartamú, végrehajtandó szabadságvesztést, valamint közügyektől eltiltást indítványozva. A főügyészség közlése alapján a beadványukat fenntartják, és a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék döntésére várnak.

Közben a védelem is lépett, így az egyik vádlott teljes körű felmentést kér, a másik enyhítésért fellebbezett. A másodfok így nem pusztán formaság lesz, hanem valódi tétje az, hogy marad-e a felfüggesztett szabadságvesztés, vagy letöltendő büntetésre szigorítják az ítéletet. Az utóbbi időben egy másik „divatguru”, Lakatos Márk ügye is a hatóság látókörébe került.