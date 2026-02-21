Kis híján halálra vertek egy férfit a HÉV-megállóban

Fegyveres kíséretben, bilincsben vezették a bíróság elé azt a két fiatalt, akik másfél évvel ezelőtt brutális kegyetlenséggel vertek félholtra egy embert. A tárgyalás a segélyhívót tárcsázó szemtanúk meghallgatásával folytatódott, akik közvetlen közelről nézték végig a véres támadást a HÉV megállójában – írta meg a Bors.

Drog lehetett a vita hátterében, ami miatt összeverekedtek a HÉV-megállóban

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Drog miatt estek egymásnak a HÉV-megállóban

Döbbenetes részletek láttak napvilágot az ügyről a Fővárosi Törvényszéken.

A vádirat szerint 2023 őszén Krisztofer és társa bódult állapotban várakozott a megállóban, amikor egy nő ismerősükön keresztül találkoztak a későbbi áldozattal, Attilával.

A beszélgetés hamar agresszióba csapott át: a két drogos nemcsak ütötte és rugdosta a tehetetlen férfit, de ki is fosztotta, amíg a földön feküdt.

A tárgyalás során bemutatott kamerafelvételek és a tanúk beszámolói hűen tükrözték a percekig tartó brutalitást. Az egyik szemtanú, aki munkából hazafelé tartva lett figyelmes a lincshangulatra, felidézte a támadó hátborzongató szavait:

Ezt érdemli a kutya!”

– ordította Krisztofer, miközben áldozatát ütötte-verte és azt követelte tőle, árulja el, hova rejtett valamit.

Egy másik tanú leírása szerint az áldozat arca a felismerhetetlenségig eltorzult, a füléből vér szivárgott és csak zihálva, szörcsögve tudott levegőt venni, mielőtt stabil oldalfekvésbe helyezték.

Bár az áldozat tagadta, hogy köze lenne a kábítószerekhez, a vérvizsgálat és a vallomások is arra utalnak, hogy egy balul elsült drogüzlet vagy tartozás állhat a konfliktus hátterében. Az ügyészség Krisztoferre fegyházbüntetést kért különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt, mivel gátlástalanul támadt rá az áldozatára a HÉV peronján.

