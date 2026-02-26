27 éve eltűnt magyar nő maradványait találhatták meg – nem fogja elhinni, hogy hol

Rendőri intézkedés és földmunkálatok zajlanak egy családi ház udvarán Ceglédbercel belterületén. A hatóságok egy 1999-ben eltűnt nő ügyében folytatnak helyszíni vizsgálatot, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlan kertjében egy holttest lehet eltemetve – írta a Bors.

Holttest lehet a családi ház kertjében

Fotó: Kovács Dávid/Bors

Egy ceglédberceli ingatlan kertjében bukkanhatnak rá a holttest maradványaira

A helyszínen a rendőrség mellett megjelentek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai is. A területet lezárták, a kertben ásási munkálatok kezdődtek. A délelőtti órákig emberi maradványt nem találtak, a kutatás azonban tovább folytatódik.

Az ügy egy közel három évtizeddel ezelőtti eltűnéshez kapcsolódik. A házban annak idején egy Zita nevű nő élt, aki 1999 májusában tűnt el nyomtalanul. A környéken élők szerint azóta sem adott életjelet magáról, eltűnése pedig már akkor is kérdéseket vetett fel.

A szomszédok elmondása alapján a nő békés természetű volt, konfliktusai nem voltak a környéken. Többen úgy fogalmaztak, hogy évek óta sejtették, hogy eltűnése mögött nem önkéntes távozás állhat.

A rendőrség hivatalos tájékoztatást egyelőre nem adott az ügy részleteiről. Annyit azonban megerősítettek, hogy a nyomozás folyamatban van és egy gyanúsított kihallgatása is zajlik. A hatóságok célja annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, milyen körülmények között.

Fotó: Police.hu

Az eltűnt nő személye szerepel a rendőrség nyilvántartásában is, az ügy újranyitása pedig reményt adhat arra, hogy egy hosszú évek óta megoldatlan eset végre lezárulhat.

Számos eltűnt személy ügye hónapokig, vagy akár évekig tartó kereséseket és médiafigyelmet vonz, amelyekről az Origo is beszámolt.