Két magyar bomlásnak indult holttestére bukkantak Ausztriában

A fiatal, magyar nő meztelen holttestét felső-ausztriai Wels-i lakásában találták meg a helyi rendőrök január 26-án. Földi maradványai addigra már előrehaladott bomlási állapotban voltak. Bár első ránézésre nem láttak rajta külsérelmi nyomokat, az igazságügyi orvosszakértői véleményből egyértelművé vált, hogy megfojtották, vagyis gyilkosság áldozata lett. A testen talált nyomok az öngyilkosság lehetőségét kizárták. Nem sokkal később a nő halott apjára is rátaláltak a saját otthonában. Az 51 éves férfi földi maradványai is bomlásnak indultak. Az ő esetében a vizsgálatok kizárták a gyilkosság lehetőségét, halálát öngyilkosságként állapították meg – írta meg a Krone.at.
Haláluk pontos idejét a szakértők nem tudták meghatározni, de az események rekonstruálása során arra jutottak a nyomozók, hogy mindketten sokkal korábban, olyan december végén halhattak meg. Kiderült, hogy ekkoriban érkeztek vissza Magyarországról Ausztriába. Azt is összerakták, mi történhetett a magyarokkal.
Szerintük ez egy úgynevezett kiterjesztett öngyilkoság volt, amelyben a férfi megölte a lányát, majd magával is végzett.
Két holttest, egy család tragédiája
A várost megrázó kettős haláleset hátterében egyelőre számos megválaszolatlan kérdés áll. A hatóságok szerint nincs arra utaló jel, hogy bárki más is érintett lett volna az ügyben. A férfi nem hagyott búcsúlevelet, így az indíték kérdéses. Arra gyanakodnak, hogy a tragédiához a 19 éves áldozat súlyos állapota is hozzájárulhatott. A fiatal nő ugyanis fogyatékkal élt, és rendszeresen önkárosító magatartást tanúsított, ami miatt folyamatos felügyeletre szorult. A welsi ügyészség szóvivője, Kerstin Kutsam elmondta:
a fiatal nő gondozása jelentős terhet rótt az apjára, emiatt elképzelhető, hogy ennek köze van a kiterjesztett öngyilkossághoz, de ez csak feltételezés, legalábbis egyelőre.
A rendőrök és a szakértők tovább dolgoznak azon, hogy rekonstruálják az események láncolatát, és választ találjanak arra, mi vezethetett a végzetes döntéshez. Például még várnak a kémiai-toxikológiai vizsgálatok eredményeire.
